Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeJorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...
• 27 Nisan 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

2 gündür Ali Koç'la görüşmelerini devam ettiren ve Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro istediği iddia edilen Jorge Jesus'tan ilk açıklama geldi. İşte Portekizli teknik adamın o sözleri ve reddettiği iki kulüp...

• 27 Nisan 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...
ABONE OL

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili ilk kez resmi açıklama yaptı.

2Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

Rio Karnavalı ve Flamengo maçları için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Direkt kulüp adı vererek konuşmak istemiyorum. Doğrudur Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüm ama kulüp ismi vermek istemiyorum. Çeşitli teklifleri düşünüyorum. Önümde düşünmek için bir süre daha var." cevabını verdi.

3Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

Aralık ayı sonunda Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'a Atletico Mineiro ve Corinthians gibi kulüpler de teklif yaptı ancak daha önce Flamengo'da çalıştığı için bu kulüpleri geri çevirdi. Jesus, bu konuyla ilgili gelen sorusunu ise "Flamengo maçlarını hala seyrediyorum. Benim için Brezilya'da sadece Flamengo var." sözleriyle cevapladı.

4Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

Jesus yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında.

5Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

Teknik direktör Jorge Jesus'un Ali Koç'la yaptığı görüşmeden sonra teknik ekibini bilgilendirdiği ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının teknik ekibinden asla vazgeçmeyeceği bildirildi. 6 kişilik bir teknik ekibe sahip olan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi tanıma ve araştırma konusunda da şu an birlikte hareket ettiği dile getirildi.

6Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

67 yaşındaki Portekizli teknik adamın 32 yıllık kariyerinin tamamı kulüplerde geçti. 12 ayrı kulüpte çalışan Jesus, toplam 16 kupa kazandı.

7Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

Portekiz’in en büyük kulüplerinden Benfica ve Sporting’de toplam 11 kupa kaldıran Jesus, ülkesi dışında çalıştığı takımlarda başarılı oldu. Flamengo’ya 1’er Libertadores, Sudamericana, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandıran Jesus, Al-Hilal’a da Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşattı. Üstelik Jesus bu kupaları birer sezonda kazandı.

8JESUS’UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

JESUS’UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

-Amora

-Felguerias

-Estrela

-Vitoria Guimaraes

-Moreirense

-Leirira

-Belenenses

-Braga

-Benfica

-Sporting

-Al-Hilal(Suudi Arabistan)

-Flamengo (Brezilya)

9KAZANDIĞI KUPALAR

KAZANDIĞI KUPALAR

-3 Portekiz Ligi (Benfica)

-6 Portekiz Lig Kupası (5 Benfica, 1 Sporting)

-2 Portekiz Süper Kupası (Benfica, Sporting)

-1 Libertadores Kupası (Flamengo)

-1 Sudamericana Kupası (Flamengo)

-1 Brezilya Süper Kupası (Flamengo)

-1 Brezilya Ligi (Flamengo)

-1 Suudi Arabistan Süper Kupası (Al-Hilal)

10
11Jorge Jesusta son dakika Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı Fenerbahçe...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Canlı yayında Jorge Jesus'un Mesut Özil kararını açıkladı

Jorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Jorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi

Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi

Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı