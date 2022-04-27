Jorge Jesus'ta son dakika! Reddettiği kulüpleri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Aralık ayı sonunda Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'a Atletico Mineiro ve Corinthians gibi kulüpler de teklif yaptı ancak daha önce Flamengo'da çalıştığı için bu kulüpleri geri çevirdi. Jesus, bu konuyla ilgili gelen sorusunu ise "Flamengo maçlarını hala seyrediyorum. Benim için Brezilya'da sadece Flamengo var." sözleriyle cevapladı.