Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Portekiz'de Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un daha tecrübeli teknik adamla resmi olarak anlaşmaya varmamasına rağmen başkanın diğer taraftan transfer işlerini yürütmesi ve süper bir golcüyle el sıkışması büyük dikkat çekti. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler..
Jorge Jesus'la Portekiz'de teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe'de kurmaylar bir yandan da gelecek sezon için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde bu süreçte gündeme gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar olmuştu. Tecrübeli santraforla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
30 yaşındaki Kamerunlu golcü sezon başında olaylı bir şekilde Al Nassr'a transfer oldu. Tecrübeli santrafor, Suudi Arabistan temsilcisiyle 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon Al Nassr formasını 22 kez giyen Vincent Aboubakar, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Kamerunlu oyuncu takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı.
Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerunlu forvet, Fenerbahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor. Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip.
Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.