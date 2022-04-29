Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.