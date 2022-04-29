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FenerbahçeJorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
• 29 Nisan 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Portekiz'de Jorge Jesus'la masaya oturan Ali Koç'un daha tecrübeli teknik adamla resmi olarak anlaşmaya varmamasına rağmen başkanın diğer taraftan transfer işlerini yürütmesi ve süper bir golcüyle el sıkışması büyük dikkat çekti. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler..

• 29 Nisan 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü
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Jorge Jesus'la Portekiz'de teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe'de kurmaylar bir yandan da gelecek sezon için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde bu süreçte gündeme gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar olmuştu. Tecrübeli santraforla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

30 yaşındaki Kamerunlu golcü sezon başında olaylı bir şekilde Al Nassr'a transfer oldu. Tecrübeli santrafor, Suudi Arabistan temsilcisiyle 2024'e kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon Al Nassr formasını 22 kez giyen Vincent Aboubakar, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Kamerunlu oyuncu takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı.

3Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Cotonsport altyapısında yetişen Vincent Aboubakar daha sonra Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi. Kamerunlu santraforun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

4Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Vincent Aboubakar, Al Nassr yönetimiyle görüştü ve izin istedi. Arap basını ise Vincent Aboubakar ile Brighton ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı.

5Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Vincent Aboubakar ile Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

6Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerunlu forvet, Fenerbahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor. Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip.

7Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak. Aboubakar için Fenerbahçe'nin ön planda olduğu belirtildi.

8Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılış şekli nedeniyle Siyah-Beyazlı ekip tarafından istenmediği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere, Aboubakar'ın sözleşmesi belli bir sayıda maça çıkması halinde otomatik olarak uzayacaktı.

9Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

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11Jorge Jesusa sormadan transfer yapıyor İşte Fenerbahçenin yeni golcüsü

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Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Jorge Jesus'a sormadan transfer yapıyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

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