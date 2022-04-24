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FenerbahçeJorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'
• 24 Nisan 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'

Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Ali Koç'un bu arada forvet arayışlarını da sürdürdüğü, başkanın 21 yaşındaki Belçikalı forvete talip olduğu bildirildi.

• 24 Nisan 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi
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Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor..

2Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..

3Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Fenerbahçe'de son olarak başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e uçtu..

4Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon sarı-lacivertlilerin başına geçmesi bekleniyor..

5Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı..

6Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

İyi bir golcü almak isteyen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi..

7Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Fenerbahçe'nin şu anda Vitesse'de forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği ifade edildi..

8Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Bu sezon Hollanda Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 41 maçta 18 gol 5 asistlik istatistiklerle oynadı..

9Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

10Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi
11Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Genç golcünün Vitesse ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor..

12Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Openda'nın güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirtiliyor..

13Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

Fas asıllı Belçikalı oyuncu Belçika U-21 takımıyla 15 maça çıktı ve 13 gollük performans sergiledi..

14Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

22 yaşındaki hücum oyuncusu santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor..

15Jorge Jesusa ilk transfer hediyesi Berishanın yerine Mini Batshuayi

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