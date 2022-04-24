• 24 Nisan 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
Jorge Jesus'a ilk transfer hediyesi! Berisha'nın yerine 'Mini Batshuayi'
Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve tecrübeli teknik adamla masaya oturan Ali Koç'un bu arada forvet arayışlarını da sürdürdüğü, başkanın 21 yaşındaki Belçikalı forvete talip olduğu bildirildi.
• 24 Nisan 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
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Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor..
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Fenerbahçe'de son olarak başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e uçtu..
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Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı..
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Fenerbahçe'nin şu anda Vitesse'de forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği ifade edildi..