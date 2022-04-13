Johnny Depp ve Amber Heard'ün hukuk mücadelesi! "Beni rehin alıp üç gün tecavüz etti"

'ANNEM FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞINDA JOHNNY DE HER ÇOCUK GİBİ AĞLARDI'

Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen "Anneniz Johnny'e hitap ederken bir takma isim kullanır mıydı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Tek gözlü" onun en sevdiği takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliği olduğunu söylemişti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için sağlam gözünü kapatmışlardı bir süre için." Dembrowski, annesinin kendilerine taktığı bu isimlere alıştıklarını ve hayatlarının normal bir parçası olarak gördüklerini de sözlerine ekledi. Christie Dembrowski, annelerinin kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını yani dövdüğünü de belirtti. Fakat kendisinin sorun çıkarmamak ve cezalandırılmamak için dikkatli davrandığını de söyledi. Christi Dembrowski, annesi kendisini dövdüğü zaman Johnny'nin de bütün çocuklar gibi ağladığını ifade etti.