Johnny Depp ve Amber Heard'ün hukuk mücadelesi! "Beni rehin alıp üç gün tecavüz etti"
Evlilikleri sadece iki yıl sürdü ama aralarındaki hesaplaşma beş yıldır bir türlü bitmek bilmiyor. Bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşık olan ünlü çift, şimdi mahkeme salonlarında, kapalı kapılar ardında yaşadıklarını öne sürdükleri her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Ağızlarından çıkan her kelime de duyanları şaşkınlığa sürüklüyor.
BİTMEYEN HUKUK SAVAŞI
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün, oynadıkları The Rum Diaries adlı filmin setinde başlayan aşkları önce evliliğe sonra da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki Amber Heard bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.
SUÇLAMALAR ARDI ARDINA
Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşti. Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun gazetesine karşı bir iftira davası açtı. Bu davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda, deyim yerindeyse bir tür gövde gösterisi yaptı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu. Fakat olay orada noktalanmadı. Eski eşi Heard aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Bu hamleye Heard'den de yanıt geldi: O da Depp aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. İşte o davanın ilk duruşması dün ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü. Eski çiftin karşı karşıya geldiği duruşmaya, yine birbirleri aleyhine yönelttikleri suçlamalar damgasını vurdu.
'KORSAN KOSTÜMÜNÜN ARDINA GİZLENEN GERÇEK' İDDİASI
Johnny Depp ile Amber Heard'ün avukatları da iki ünlüye yönelik ilginç nitelemelerde bulundu. Depp'in avukatları Amber Heard'ün, hayatının performansını sergilemeye hazırlandığını ileri sürüp güzel yıldızı "yalan söylemekle" itham etti. Bu arada Amber Heard'ün avukatları da Depp'i kast ederek "bu duruşmanın korsan kostümü ve şöhretin ardına gizlenen gerçek yüzünü gözler önüne sereceğini" ileri sürdü.
"Amber Heard, 2018'de The Washington Post için yazdığı makalede ismini vermeden Johnny Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı. Fakat her ne kadar açıkça belirtmese de herkes Heard'ün o makalede kimden söz ettiğini anlamıştı."
DEPP'İN AVUKATLARI: SALDIRGAN TARAF HEARD
Duruşmada ilk olarak söz alan Johnny Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı "duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz" iddialarını yalanladı. Depp'in avukatlarından Benjamin Chew, Amber Heard'ün "bu ilişkideki saldırgan taraf" olduğunu ileri sürdü. Chew, buna kanıt olarak da Johnny Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis'nin hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi. Avukat, tanıklıkların da Amber Heard'ün "Johnny Depp beni taciz etti" suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını ileri sürdü.
'DEPP'E ŞİŞE FIRLATTI'
Depp'in diğer avukatı Camille Vasquez de çiftin ilişkisinde yaşanan tek şiddet olayından zarar gören kişinin de aktör olduğunu söyledi. Avukat, Avustralya'da bulundukları sırada Amber Heard'ün Depp'e şişe fırlattığını ve bunun sonucunda da aktörün elinden yaralandığını belirtti. Bu durumun tıbbi raporlarla kanıtlandığını da sözlerine ekledi.
ÜÇ GÜN BOYUNCA REHİN ALIP TECAVÜZ ETTİ İDDİASI
Duruşma sırasında Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp aleyhine çok çarpıcı iddialarda bulundu. Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada güzel oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddianın dudak uçuklatan kısmı ise bu sırada Depp'in bir likör şişesi de kullandığı iddiasıydı.
DURUŞMALAR ALTI HAFTA SÜRECEK
Bredeford'un iddiaları bununla da sınırlı değildi. Avukat, yine 2015'te yani evliliklerinin ilk yılında bu kez Bahamalar'da Depp'in, Heard'e tacizde bulunduğunu öne sürdü. Altı hafta sürmesi beklenen duruşmalar sırasında Heard'ün de Depp'in kendisine yönelik sözlü, duygusal, fiziksel ve cinsel tacizleri hakkında konuşacağı belirtildi.
ABLASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Duruşmada Johnny Depp'in ablası Christie Dembrowski de tanık olarak dinlendi. 61 yaşındaki Dembrowski, ifadesini verirken hem kendisi gözyaşlarını tutamadı hem de kardeşi Johnny çok duygusallaştı. Christie Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel şiddet gördüklerini anlattı. Dembrowki, annelerinin gergin bir kadın, buna karşılık babalarının ise kibar ve sakin bir insan olduğunu anlattı. Depp'in ablası, anne ve babalarının tamamen farklı kişilik yapılarına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Aktörün ablası, çocukluklarına dair sözlerini sürdürürken duygusallaşan Depp bakışlarını yerden kaldırmadı.
'ANNEM FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞINDA JOHNNY DE HER ÇOCUK GİBİ AĞLARDI'
Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen "Anneniz Johnny'e hitap ederken bir takma isim kullanır mıydı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Tek gözlü" onun en sevdiği takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliği olduğunu söylemişti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için sağlam gözünü kapatmışlardı bir süre için." Dembrowski, annesinin kendilerine taktığı bu isimlere alıştıklarını ve hayatlarının normal bir parçası olarak gördüklerini de sözlerine ekledi. Christie Dembrowski, annelerinin kendilerine fiziksel şiddet uyguladığını yani dövdüğünü de belirtti. Fakat kendisinin sorun çıkarmamak ve cezalandırılmamak için dikkatli davrandığını de söyledi. Christi Dembrowski, annesi kendisini dövdüğü zaman Johnny'nin de bütün çocuklar gibi ağladığını ifade etti.
YAPTIKLARININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİYOR'
Heard'ün avukatları ünlü oyuncunun aslında Depp'in gerçek kişiliğini gözler önüne sermeyi hiç istemediğini fakat bunun olacağını da sözlerine ekledi. Heard tarafından gelen diğer iddialar şu şekildeydi: Johnny, Amber'ın hayatını zorlaştırmak, yıkmak istedi. O, Amber'ı tahrip etti. İşte yaptığı bu." Amber Heard'ün avukatlarından Ben Rottenborn Depp'i "takıntılı bir eski koca" olarak nitelendirdi. Depp'in kariyerinin düşüşe geçtiğini buna karşılık Heard'ün ise kariyerinde yükselmeye başladığını ileri sürdü. Rottenborn, Johnny Depp'in, geçmişte yaptıklarının sorumluluğunu almak yerine duruşmaları "sabun köpüğü TV dizilerine çevirmeye" çalıştığını söyledi.
"Johnny Depp ile Amber Heard, 2011'de birlikte rol aldıkları The Rum Diaries filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. 2015 yılında evlendiler ama 15 ay sonra aralarındaki büyü bozuldu. Yasal olarak boşanmaları da 2017 yılında gerçekleşti. O süreçte Amber Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunu kanıtlamak için yüzündeki bereler ve morluklarla çekilen fotoğrafları basına servis edildi."
SET AŞKI UĞRUNA ONU TERK ETTİ
Johnny Depp, ilk evliliğini 1983te Lori Anne Allison ile yaptı, iki yıl sonra boşandı. Depp, Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanesa Paradis ile 14 yıl birlikte oldu. İki çocuk sahibi olan çift, Depp'in Rum Diaries filmindeki rol arkadaşı Amber Heard'e aşık oyunca bu birliktelik bitti. Bütün bu olup bitenlere rağmen Paradis, zorlu boşanma davası sırasında eski sevgiliSi ve iki çocuğunun babasına destek oldu. Paradis, 27 Mayıs'ta el yazısıyla yazıp imzaladığı bir mektubu ünlü Magazin sitesi TMZ'ye gönderdi. Paradis'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:
'İlgilenenlerin dikkatine, Johnny Depp benim iki çocuğumun babasıdır. Çok hassas, sevgi dolu ve sevilen bir insandır. Tüm kalbimle inanıyorum ki, son duyduğumuz suçlamalar son derece çirkindir. Tüm yıllar boyunca tanıdığım Johnny asla bana fiziksel olarak kötü davranmadı. Bu iddiaların 14 mükemmel yıl boyunca birlikte yaşadığım adamla hiçbir ilgisi yok. Sevgilerimle, Vanessa Paradis'.
ELON MUSK İLE ALDATTI İDDİALARI
Bu arada bir dönem de Amber Heard'ün, Depp'i Elon Musk ile aldattığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta evli oldukları sırada Depp çekim için şehir dışındayken Heard'ün, Elon Musk'ı evine aldığı sırada çekildiği ileri sürülen görüntüler de basına yansıdı. Görüntüler asansörün güvelik kamerası tarafından kaydedildi. Musk ise Amber Heard ile görüşmeye başladığında çiftin zaten ayrılmış olduğunu iddia etti. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.
"Bu arada bütün bu olaylar Johnny Depp'in kariyerine büyük zarar verdi. Depp, başrolünü üstlendiği Fantastic Beasts adlı yapımın kadrosundan çıkarıldı. Ancak 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacağı açıklandı. Bu olayın ardından Depp'in hayranları Amber Heard'ün de rol aldığı Aquaman serisinin kadrosundan çıkarılmasını istedi. Fakat böyle bir gelişme olmadı."
ÖDÜL ALMASI ELEŞTİRİLDİ
Johnny Depp geçen yıl eylül ayında İspanya'da düzenlenen 69'uncu San Sebastian Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. O sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki çocuk babası Depp, Hollywood'da yıllar boyu yaşanan taciz olaylarını gündeme taşıyan #metoo (ben de) hareketini gündeme getirerek "işin çığırından çıktığını" savundu. Depp "Ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil. Erkek ya da kadın birçok insanın başına geldi. Ne yazık ki insanlar bir noktadan sonra, aslında öyle olmamasına rağmen sorunun kendilerinde olduğunu düşünmeye başlıyorlar" dedi.
"Bu arada Johnny Depp'in San Sebastian Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü alması kadın hakları için mücadele eden dernekler ve sinema sektörünün kadın çalışanları tarafından da eleştirildi. İspanya Kadın Film Yapımcıları ve Görsel-İşitsel Medya Derneği başkanı Cristina Andreu, ağustos ayında Associated Press'e verdiği demeçte, bu ödülün Depp'e verilmesinin "festival ve festivalin yönetimi hakkında çok kötü şeylere işaret ettiğini" söyledi."