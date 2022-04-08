Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben kendisini 19-20 yaşımdan beri tanırım. Ne yönetici, ne başkan olarak değil ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Ona 1 kere kızmışımdır. Ankaragücü maçından sonra biraz abarttı. Ona da söyledim. Ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu ben biliyorum. Ona şapka çıkartmak lazım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla." sözlerini kullanmıştı.