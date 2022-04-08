Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör
Joachim Löw ile uzun bir süredir dirsek teması halinde olan ve Alman teknik adamla Almanya'da bir araya geldiği iddia edilen Ali Koç'un büyük bir sürprize imza attığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi...
Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması çerçevesinde yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirdi. Birçok kaynak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Joachim Löw olacağını ifade ediyor. Sarı Lacivertlilerde başkan Ali Koç farklı adaylarla da temaslarını sürdüerüyor.
6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben kendisini 19-20 yaşımdan beri tanırım. Ne yönetici, ne başkan olarak değil ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Ona 1 kere kızmışımdır. Ankaragücü maçından sonra biraz abarttı. Ona da söyledim. Ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu ben biliyorum. Ona şapka çıkartmak lazım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla." sözlerini kullanmıştı.
"Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah. İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım."
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda en güçlü aday Joachim Löw... Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Löw'ün yanına Türk bir yardımcı arayan Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı düşündüğü fakat olumsuz bir sonuç çıkması durumunda ise Tayfun Korkut'a yardımcı antrenörlük için teklif götüreceği aktarılmıştı.
Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren fakat farklı alternatifleri de değerlendirmeye alan Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirmek üzere Lizbon'da olacağını duyurdu.