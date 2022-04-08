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FenerbahçeJoachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör
HaberlerFenerbahçe Haberleri Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör
• 08 Nisan 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:

Joachim Löw'e büyük şok! Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Joachim Löw ile uzun bir süredir dirsek teması halinde olan ve Alman teknik adamla Almanya'da bir araya geldiği iddia edilen Ali Koç'un büyük bir sürprize imza attığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi...

• 08 Nisan 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
1Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör
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Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması çerçevesinde yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirdi. Birçok kaynak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Joachim Löw olacağını ifade ediyor. Sarı Lacivertlilerde başkan Ali Koç farklı adaylarla da temaslarını sürdüerüyor.

2Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör konusunda "Teknik direktör konusuna değinecek bir şey olsa değinirim. Az kaldı ama..." ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edip etmeyeceği konusunda ise "İsmail Hoca'nın Fenerbahçeliliği size örnek olsun.

3Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben kendisini 19-20 yaşımdan beri tanırım. Ne yönetici, ne başkan olarak değil ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Ona 1 kere kızmışımdır. Ankaragücü maçından sonra biraz abarttı. Ona da söyledim. Ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu ben biliyorum. Ona şapka çıkartmak lazım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla." sözlerini kullanmıştı.

4Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen ve Sarı Lacivertlilerde müthiş bir çıkış yakalayan İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu. Kartal, yeni sezonda ikinci adam olmak istemediğini ifade etti.

5Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

"Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah. İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım."

6Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda en güçlü aday Joachim Löw... Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Löw'ün yanına Türk bir yardımcı arayan Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı düşündüğü fakat olumsuz bir sonuç çıkması durumunda ise Tayfun Korkut'a yardımcı antrenörlük için teklif götüreceği aktarılmıştı.

7Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Joachim Löw, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları listesinde ilk sırada bulunurken başkan Ali Koç'un farklı alternatifleri de gündeme aldığı ifade ediliyor.

8Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren fakat farklı alternatifleri de değerlendirmeye alan Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşme gerçekleştirmek üzere Lizbon'da olacağını duyurdu.

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Haberde Ali Koç'un Jorge Jesus'a istedii tüm şartları sunacağı iddia edildi.A Bola'da yer alan haberin detayında Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı 2015'te de istediği fakat görüşmelerin olumlu sonçlanmadığı aktarıldı.

10Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

Jorge Jesus'un son kararını Mayıs ayında vereceği belirtilirken Ali Koç'un Lizbon'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirip dünyaca ünlü teknik adamı ikna etme adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

11Joachim Löwe büyük şok Mayıs ayında imzalayacaklar işte yeni teknik direktör

 

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