• 19 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...
Fenerbahçe 'nin Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardı. Yunan basınında yer alan haberde Joachim Löw'ün İstanbul'da ev aradığı belirtildi. Alman çalıştırıcının, Fenerbahçe ile 3 yılı kapsayan 20 milyon euroluk bir anlaşma yaptığının bilgisi de haberde paylaşıldı.
• 19 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
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ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Sarı-Lacivertli yönetim, Löw'ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.