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FenerbahçeJoachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...
• 19 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:

Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...

Fenerbahçe 'nin Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardı. Yunan basınında yer alan haberde Joachim Löw'ün İstanbul'da ev aradığı belirtildi. Alman çalıştırıcının, Fenerbahçe ile 3 yılı kapsayan 20 milyon euroluk bir anlaşma yaptığının bilgisi de haberde paylaşıldı.

• 19 Şubat 2022 - 14:37 • Son Güncelleme:
1Joachim Löw Fenerbahçede İstanbulda evde bakıyor işte alacağı ücret...
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

2Joachim Löw Fenerbahçede İstanbulda evde bakıyor işte alacağı ücret...

Yunan basını bu iddiaları yaptığı bir haberle başka boyuta taşıdı. Haberde 62 yaşındaki Alman çalıştırıcının İstanbul'da ev aramaya başladığı iddia edildi.

3Joachim Löw Fenerbahçede İstanbulda evde bakıyor işte alacağı ücret...

Haberin devamında ayrıca Löw'ün Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atacağı, bunun karşılığında ise 20 milyon euro alacağı ayrıntısı da haberde paylaşıldı.

4ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sarı-Lacivertli yönetim, Löw'ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

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Samandıra Tesisleri'nde de Alman çalıştırıcının isteklerine göre bazı değişikler yapılacak. Bu konuda da ön çalışmalar başladı. Yönetimin kısa süre içinde Löw'ü açıklaması bekleniyor. (Akşam)

6Joachim Löw Fenerbahçede İstanbulda evde bakıyor işte alacağı ücret...

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