Jennifer Grey'den estetik itirafı! Yıllar sonra konuştu

Türkiye’de ‘İlk Aşk, İlk Dans’ adıyla gösterilen ve 1980’li yıllarda tüm dünyada büyük ses getiren 'Dirty Dancing' filminin yıldızı Jennifer Grey, itiraflarıyla adından söz ettirdi. Out of the Corne adlı kitabında burnuna yaptırdığı estetik için pişman olduğunu anlatan ünlü isim, kendisini Hollywood’dan sürgün ettiğini söyledi.