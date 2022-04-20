Jennifer Grey'den estetik itirafı! Yıllar sonra konuştu
İlk Aşk, İlk Dans (Dirty Dancing) filmiyle bir döneme damga vuran ve sinema tarihine geçen Jennifer Grey, annesinin ısrarlarına dayanamayıp burun estetiği yaptırınca hayatı değişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili pişmanlığını yıllar sonra dile getirdi.
Türkiye’de ‘İlk Aşk, İlk Dans’ adıyla gösterilen ve 1980’li yıllarda tüm dünyada büyük ses getiren 'Dirty Dancing' filminin yıldızı Jennifer Grey, itiraflarıyla adından söz ettirdi. Out of the Corne adlı kitabında burnuna yaptırdığı estetik için pişman olduğunu anlatan ünlü isim, kendisini Hollywood’dan sürgün ettiğini söyledi.
"KENDİMİ HOLLYWOOD'DAN SÜRGÜN ETTİM"
Dirty Dancing filminin ardından bir daha öylesine etkili ve başarılı bir filmde rol almayan Grey, kendisini Hollywood’dan sürgün ettiğini söyleyerek kitabında şu ifadeye yer verdi:
“Neyi yanlış yaptığımı, 'krallıktan neden sürgün edildiğimi' sorgulamak için çok fazla enerji harcadım.”
"BEN ARTIK BEN DEĞİLDİM"
Ardından Jennifer Grey; 1990’lı yıllarda, henüz kariyerinin başındayken yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu yıllar sonra itiraf etti.
62 yaşındaki oyuncu, yıllar sonra kaleme aldığı Out of the Corne adlı kitabında burun estetiği pişmanlığını, "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Bir gecede kimliğimi de kariyerimi de kaybettim. Sanki görünmez olmuştum” sözleriyle dile getirdi.
"ANNEM ISRAR ETTİ"
3 Mayıs'ta okurla buluşacak olan anı kitabında Grey, “İlginç olan şu ki estetik benim tüm hayatım boyunca direndiğim bir şeydi ve annem sürekli burnumu yaptırmam gerektiğini söylüyordu” diye yazdı.
Artık hayatta olmayan oyuncu Patrick Swayze ile başrolleri paylaştığı 1987 yapımı Dirty Dancing ile şöhrete kavuşan ve dans sahneleriyle sinema tarihine geçen Grey, kitap tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda, annesinin estetik ısrarlarına rağmen direndiğini söyleyerek, “Yeterince iyiydim. Bunu yapmak zorunda değildim. Gerçekten hissettiğim buydu. Yeterince güzeldim” dedi.
Grey, estetik ameliyatının sonucu olarak, “Bir gecede kimliğimi ve kariyerimi kaybettim” ifadesini kullandı.
Ameliyat olmadan önce herkesin burnu hakkında yorum yaptığını ama annesi oyuncu Jo Wilder’ın onu ameliyata ikna ettiğini ve bu sayede alacağı rollerde engellerle karşılaşmayacağını söylediğini belirtti.
"MCHAEL DOUGLAS BENİ TANIYAMADI"
Ancak ameliyat sonucunun beklediğinden ağır olduğunu söyleyen Grey, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:
"Burun ameliyatı geçirdikten sonra bir film galasına gittim. Oyuncu arkadaşım Michael Douglas'ın bana bakışını görünce onun beni tanımadığını fark ettim. Douglas'ın, benim kim olduğum hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben çok farklı görünüyordum."
Kitabında yazdığına göre, o film galası geçirdiği burun operasyonundan sonra toplum içine karıştığı ilk etkinlikti.