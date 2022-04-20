Jennifer Grey'den estetik itirafı! Yıllar sonra konuştu

"ANNEM ISRAR ETTİ"

3 Mayıs'ta okurla buluşacak olan anı kitabında Grey, “İlginç olan şu ki estetik benim tüm hayatım boyunca direndiğim bir şeydi ve annem sürekli burnumu yaptırmam gerektiğini söylüyordu” diye yazdı.



Artık hayatta olmayan oyuncu Patrick Swayze ile başrolleri paylaştığı 1987 yapımı Dirty Dancing ile şöhrete kavuşan ve dans sahneleriyle sinema tarihine geçen Grey, kitap tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda, annesinin estetik ısrarlarına rağmen direndiğini söyleyerek, “Yeterince iyiydim. Bunu yapmak zorunda değildim. Gerçekten hissettiğim buydu. Yeterince güzeldim” dedi.



Grey, estetik ameliyatının sonucu olarak, “Bir gecede kimliğimi ve kariyerimi kaybettim” ifadesini kullandı.



Ameliyat olmadan önce herkesin burnu hakkında yorum yaptığını ama annesi oyuncu Jo Wilder’ın onu ameliyata ikna ettiğini ve bu sayede alacağı rollerde engellerle karşılaşmayacağını söylediğini belirtti.