İzmirliler dikkat! 12 ilçede 30 Eylül'e kadar sular kesilecek
19.09.2025 - 13:45Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle planlık su kesintileri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 12 ilçede saat 23.00 ile 05.00 arasında 2 günde 1 uygulanan kesintiler, su tasarrufu sağlamak amacıyla devam edecek.
Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.