İzmir'deki kazılarda şaşırtan keşif: Smyrna kazılarında bulunanlar sadece saray halkına ait değil!

İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Ürer ise "Kazılarda çok güzel kemer tokaları ve yüksükler var. Bizim için ilginç buluntular oldu. Pamuk üretiminin olduğu İzmir'de, bu buluntuların yoğun çıkması dikkatimizi çeken bir konu oldu. Kemer tokaları hem estetik hem işlevsel objeler. Bu buluntular 19'uncu yüzyıl örnekleri. Milattan önce 5-6 yüzyıllardan itibaren kurgan yapılarda bulunan örneklerle bugünküleri kıyasladığımızda çok fazla değişmediğini görüyoruz. Bugün herkesin belinde olan kemer tokaları, eski dönem tokaların hemen hemen aynısı. Burada gördüğünüz tokalar kancalı dediğimiz modelden. Kemer o dönemde insanların bagajı. Silahlarını veya azıklarını astıkları ya da rütbe yerine taktıkları bir eşya. Bu buluntular genellikle tunç, bakır ve pirinç malzemelerden yapılmış örnekler. Üzerlerinde çeşitli süslemeler barındıran kare ve dikdörtgen gibi yapılarda olan örnekler" diye konuştu.