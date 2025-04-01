İzmir'de mesleğinin son temsilcisi sepetçi, zamana direnerek tarihi mesleği koruyor

'10 SENE KURS VERDİM'

Bergama'da hiç usta kalmadığını dile getiren Pancar, "Eskiden sepet ustası çok vardı. Ancak artık ilçede bir ben varım. Öğrenen de yok. Bergama'da halk eğitim merkezinde 10 sene kurs verdim. Öğrettiğim çıraklar var ama bu sanatı yapması için en az 6-7 yıl geçmesi lazım. Hemen, birden olacak bir iş değil. Bu meslek biraz zor. Dağ, bayır gezmek gerekiyor" dedi.