İzmir'de mesleğinin son temsilcisi sepetçi, zamana direnerek tarihi mesleği koruyor
İzmir Bergama'da tarih boyunca bölge halkının en çok rağbet ettiği geleneksel mesleklerden biri olan sepetçilik, bölgedeki son ustası Mustafa Pancar (67) tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. 7 yaşından beri sepet ören Pancar, mesleğinin yok olmamasını istiyor. Bergama'da hiç usta kalmadığını dile getiren Pancar, "Eskiden sepet ustası çok vardı. Ancak artık ilçede bir ben varım. Öğrenen de yok. Bergama'da halk eğitim merkezinde 10 sene kurs verdim. Öğrettiğim çıraklar var ama bu sanatı yapması için en az 6-7 yıl geçmesi lazım. Hemen, birden olacak bir iş değil. Bu meslek biraz zor. Dağ, bayır gezmek gerekiyor" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 01 Nisan 2025 - 11:50 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 01 Nisan 2025 - 11:50 • Son Güncelleme: