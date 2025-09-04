İzmir'de kuraklık alarmı! Barajlar kurudu! Uzmanından dikkat çeken uyarılar

3

Meteorolojinin yeni tahminlerine göre 3 aylık periyotlarda sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Özkan, "Yağışların da mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Bu da mevcut sıkıntılarımızın daha da artarak şiddetlenmesi ve daha dramatik çözümleri yürürlüğe koymamız gerektiğini işaret ediyor. Kasım ayı sıcaklıklar bakımından mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Yine buharlaşma konusunda sıkıntı yaşayacağız. Suyun çoğunluğu bireysel kullanım olan, İzmir gibi büyük şehirlerde bireysel tasarruf önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak su kesintileri belki 2 günü ya da 1 haftayı kurtarmada etkili bir rol oynar. Orta ve uzun vadede yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, deniz suyu arıtma gibi alternatif ve aynı zamanda doğa temelli çözümlerle ekolojik anlamda da desteklenmiş kapsamlı su yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekiyor” diye konuştu.