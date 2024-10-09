İzmir'de iki hasta çapraz nakille "böbrek kardeşi" oldu





"Böbrek kardeşi olduk"



Tansu Hatipoğlu, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada aynı kadavradan yapılan nakil sayesinde Saygı ile böbrek kardeşi olduklarını söyledi.



Organ bağışının önemine dikkat çeken Hatipoğlu, "Kadavradan böbrek nakli ülkemizde maalesef çok yaygın değil. Hastaların ortalama yaşam ömürleri 6 yıl civarında diyalizle. Bu sürede insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Kadavradan böbrek nakli ülkemizde gerçekten kan bağışı gibi olmalı. Özellikle kan bağışı nasıl Kızılay tarafından teşvik ediliyorsa, bence kadavradan nakiller de teşvik edilmeli. Ne kadar artış olursa o kadar can kurtulacak" dedi.