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İzmir'de iki hasta çapraz nakille "böbrek kardeşi" oldu

İzmir'de yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle nakil listesinde bekleyen Tansu Hatipoğlu ve Tuğçe Saygı aynı kadavradan yapılan böbrek nakilleriyle sağlıklarına kavuştu.

• 09 Ekim 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 09 Ekim 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
1İzmirde iki hasta çapraz nakille böbrek kardeşi oldu



Tansu Hatipoğlu, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken böbreklerinden rahatsızlandı.

Uygulanan tedavilere rağmen 10 yıl sonra Hatipoğlu'nun böbrekleri fonksiyonlarını yitirdi.

Malulen emekli olan Hatipoğlu, 7 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü.

2İzmirde iki hasta çapraz nakille böbrek kardeşi oldu



Hatipoğlu'na 2 yıl önce evlendiği eşi donör olmak istedi ama eşinin bu isteği henüz anne olmadığı için etik kurul tarafından kabul edilmedi.

Almanca öğretmeni bir çocuk annesi Tuğçe Saygı'ya ise 20 yaşındayken karaciğer yetmezliği tanısı kondu.

Almanya'da 1994 yılından kadavradan karaciğer nakli olan Saygı'da 2019 yılında böbrek yetmezliği de tespit edildi.

3İzmirde iki hasta çapraz nakille böbrek kardeşi oldu



"Böbrek kardeşi olduk"

Tansu Hatipoğlu, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada aynı kadavradan yapılan nakil sayesinde Saygı ile böbrek kardeşi olduklarını söyledi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Hatipoğlu, "Kadavradan böbrek nakli ülkemizde maalesef çok yaygın değil. Hastaların ortalama yaşam ömürleri 6 yıl civarında diyalizle. Bu sürede insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Kadavradan böbrek nakli ülkemizde gerçekten kan bağışı gibi olmalı. Özellikle kan bağışı nasıl Kızılay tarafından teşvik ediliyorsa, bence kadavradan nakiller de teşvik edilmeli. Ne kadar artış olursa o kadar can kurtulacak" dedi.