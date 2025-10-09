İzmir'de halk ekmeğe zam! Yeni fiyatlar belli oldu

2

Kentte ekmek fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile uzun süredir mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı.