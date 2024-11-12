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Gündemİzmir'de elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi
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İzmir'de elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çocukların kaybeden anne Melisa Sinem Akcan ve baba Hakan Akcan cenaze törenine katıldı. Törende gözyaşları sel oldu. Öte yandan 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili detaylar kan dondurdu.

AA - İHA
• 12 Kasım 2024 - 16:44 • Son Güncelleme:
AA - İHA
• 12 Kasım 2024 - 16:44 • Son Güncelleme:
1İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı. Soner Şahin, gazetecilere yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

2KAPININ KOLUNU ÇIKARTIP AYRILIYORMUŞ

"KAPININ KOLUNU ÇIKARTIP AYRILIYORMUŞ"

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti. Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

3İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü." ifadelerini kullandı.

4“KENDİLERİNİ BİLMEDEN GİTTİLER”

“KENDİLERİNİ BİLMEDEN GİTTİLER”

Annenin babaannesi Ayşe Açar, 5 çocuğunun 5'inin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti. Açar, "Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi." dedi.

5“30 DAKİKA SONRA TELEFON GELDİ”

“30 DAKİKA SONRA TELEFON GELDİ”

Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi. Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, "30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

6“BAZEN ANNE GİTTİĞİ ZAMAN GELMİYORDU, ÇOCUKLAR HEP EVDEYDİ”

“BAZEN ANNE GİTTİĞİ ZAMAN GELMİYORDU, ÇOCUKLAR HEP EVDEYDİ”

Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, “Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler” dedi.

7İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, “Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen” diye aktardı.

8İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor. Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü. Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

9ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı. Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı oyuncak kaydırakları görenlerin yüreğini burktu.

5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

Öte yandan babaları Hakan Akcan 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olan 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

10ANNE, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

ANNE, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan'ın taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

11AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

Ailenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı. Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.

12İÇİM YANIYOR, ÇOK ÜZGÜNÜM

'İÇİM YANIYOR, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Anne Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi. Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.

13İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

Kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından amcaları tarafından alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Selçuk ilçesine götürüldü.

14DAYISI, NEFESİN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

DAYISI, NEFES'İN SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın kardeşi Evren Acar, yeğenlerinin vefat haberi sonrası sosyal medya hesabında yeğeni Nefes Akcan'ın son çekildiği fotoğrafı paylaşıp, "Nefesim, prensesim, dayısının bir tanesi, nurlar içinde uyu. Melek oldun sen" dedi.

15ANNE VE BABA, CENAZE NAMAZINA GETİRİLDİ

ANNE VE BABA, CENAZE NAMAZINA GETİRİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Melisa Akcan'ın katılacağı 5 çocuğu için kılınacak cenaze namazı sonrası 'Taksirle ölüme neden olmak suçu'ndan adliye sevk edileceği belirtildi.

16ANNE VE BABA, CENAZE NAMAZINA GETİRİLDİ

ANNE VE BABA, CENAZE NAMAZINA GETİRİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Melisa Akcan'ın katılacağı 5 çocuğu için kılınacak cenaze namazı sonrası 'Taksirle ölüme neden olmak suçu'ndan adliye sevk edileceği belirtildi.

17İzmirde elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

Daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan'a ise çocuklarının cenazesine katılması için savcılıkça izin verildiği bildirildi.