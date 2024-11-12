İzmir'de elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda: Anne ve baba cezaevinden cenaze namazına getirildi

'İÇİM YANIYOR, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Anne Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi. Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.