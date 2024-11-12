İzmir'de elektrikli sobadan çıkan yangında ölen 5 kardeşe veda! Anne hakkında karar verildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çocukların kaybeden anne Melisa Sinem Akcan ve baba Hakan Akcan cenaze törenine katıldı. Törende gözyaşları sel oldu. Öte yandan 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili detaylar kan dondurdu. Öte yandan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA - İHA
• 12 Kasım 2024 - 20:05 • Son Güncelleme:
AA - İHA
• 12 Kasım 2024 - 20:05 • Son Güncelleme: