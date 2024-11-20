İzmir'de 712 yıllık ecdat yadigarı sahipsiz kaldı! Restorasyonu tamamlanmadı, vatandaşlar tepkili
İzmir’in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi’nde, 712 yıllık ecdat yadigarı Aydınoğlu Mehmet Bey Camii’nin restorasyonu 3 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in emaneti ibadete açılmayı beklerken, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait caminin ibadete kapalı olması bölge halkı ve esnafın tepkisini çekiyor.
• 20 Kasım 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 12:22 • Son Güncelleme: