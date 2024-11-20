İzmir'de 712 yıllık ecdat yadigarı sahipsiz kaldı! Restorasyonu tamamlanmadı, vatandaşlar tepkili

"KENDİ KOMŞUMUZ ÖLDÜĞÜNDE BİLE HABERİMİZ OLMUYOR"

Esnaf Çağatay Mutlu da, “3-4 senedir bu şekilde bekliyor cami. Biz insanlara cevap vermekten artık yorulduk. Kendi işlerimizi de aksattı bu durum. Etrafı saçla çevrildi ve merdivenle giriş yapıyoruz içeri. İşlerimizi yüzde 100 etkiledi; çünkü çok yavaş ilerliyor. Ödenek çıkmadığı da söyleniyor” diye konuştu.



Niyazi Aslantaş ise son olarak şu ifadelere yer verdi: “Biran önce yapılması lazım artık. Gelen ziyaretçilerimizde camimizi soruyor. Namaz kılmak isteyenler olunca diğer camilere yönlendiriyoruz. Şuan bir çalışmada yok. Cenazemiz oluyor, sala verilmiyor. Mahallemizde bir insan bile ölse, salasını duyamıyoruz. Kendi komşumuz öldüğünde bile haberimiz olmuyor.”