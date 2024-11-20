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Gündemİzmir'de 712 yıllık ecdat yadigarı sahipsiz kaldı! Restorasyonu tamamlanmadı, vatandaşlar tepkili
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İzmir'de 712 yıllık ecdat yadigarı sahipsiz kaldı! Restorasyonu tamamlanmadı, vatandaşlar tepkili

İzmir’in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi’nde, 712 yıllık ecdat yadigarı Aydınoğlu Mehmet Bey Camii’nin restorasyonu 3 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in emaneti ibadete açılmayı beklerken, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait caminin ibadete kapalı olması bölge halkı ve esnafın tepkisini çekiyor.

• 20 Kasım 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 12:22 • Son Güncelleme:
1İzmirde 712 yıllık ecdat yadigarı sahipsiz kaldı Restorasyonu tamamlanmadı, vatandaşlar tepkili

Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan Ödemiş ve çevresinin tarih, kültür ve inanç merkezi olan Birgi, en eski islami eserlere de ev sahipliği yapıyor.

2BEYLİKLER DÖNEMİNİN BİRGİDEKİ MÜHRÜ

BEYLİKLER DÖNEMİNİN BİRGİ'DEKİ MÜHRÜ

14’üncü yüzyılın başlarında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından merkezi Birgi olmak üzere Büyük Menderes’ten Tire ve Selçuk’a kadar uzanan bir bölgede kurulan Aydınoğluları Beyliği’nden günümüze ulaşan en önemli eserler, 'Aydınoğlu Mehmet Bey Camii' ve 'Ümmü Sultan Şah Türbesi'. Halk arasında 'Aslanlı Cami' ve 'Ulu Cami' gibi isimlerle de anılan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Anadolu’da beylikler döneminden kalma en eski camilerinden biri. Selçuklu mimarisinde sık görülen “çok ayaklı camiler” grubunda yer alan camii, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

33 YILDIR İBADETE KAPALI

3 YILDIR İBADETE KAPALI

Birgi'de 1312 yılında Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, son 10 yıldır bakımsızlığı ve ilgisiz bırakılması ile gündeme geliyor. 6 Ekim 2021’de ihalesi yapılan, 12 Kasım 2021 tarihinde ihale alan müteahhide teslim edilen tarihi cami için 600 gün iş süresi verildi ancak süre bitmiş olmasına rağmen cami açılamadı. 712 yıllık ecdat yadigarı ibadethanenin restorasyonu 3 yıldır tamamlanamadı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ilgilendiği restorasyon daha sonra da sürüncemede kaldı. Ziyaretçilerin uğrak noktası olan tarihi caminin restorasyonunun yarım kalması, bölge halkının ve esnafın tepkisini çekti. Hem kültürel hem de tarihi açıdan önem taşıyan caminin etrafı demir saçlarla çevrilirken, 3 yıldır tamamlanamayan restorasyonun yeniden ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

4İHALE BEKLİYORUZ, TARİH BELLİ DEĞİL

"İHALE BEKLİYORUZ, TARİH BELLİ DEĞİL"

Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, caminin ikinci bir ihale aşamasında olduğunu söyledi. Hala ihaleye çıkılmadığını ifade eden Sulukan, ecdat yadigarı caminin turizme kazandırılması ve ibadete açılması için beklediklerini söyledi.

Muhtar Mutlu Sulukan, “İkinci bir ihale aşamasını bekliyor, ihaleye çıkılmadı. Tarihi de belli değil. 'Tasarruf tedbirleri kapsamında' diyorlar; ama hala bekliyoruz. Biran önce hayata geçirilip tekrardan kazandırılması gerekiyor; çünkü çok ziyaretçisi var, soran kişilerde çok. Aydınoğlu Beyliği'ne dayanan tarihi bir cami. Birgi'mizin sembollerinden biri bu cami. İç tarafında eksiklikler var, çatısı onarıldı ve yapılması gereken bir takım tadilatlar var” dedi.

5KENDİ KOMŞUMUZ ÖLDÜĞÜNDE BİLE HABERİMİZ OLMUYOR

"KENDİ KOMŞUMUZ ÖLDÜĞÜNDE BİLE HABERİMİZ OLMUYOR"

Esnaf Çağatay Mutlu da, “3-4 senedir bu şekilde bekliyor cami. Biz insanlara cevap vermekten artık yorulduk. Kendi işlerimizi de aksattı bu durum. Etrafı saçla çevrildi ve merdivenle giriş yapıyoruz içeri. İşlerimizi yüzde 100 etkiledi; çünkü çok yavaş ilerliyor. Ödenek çıkmadığı da söyleniyor” diye konuştu.

Niyazi Aslantaş ise son olarak şu ifadelere yer verdi: “Biran önce yapılması lazım artık. Gelen ziyaretçilerimizde camimizi soruyor. Namaz kılmak isteyenler olunca diğer camilere yönlendiriyoruz. Şuan bir çalışmada yok. Cenazemiz oluyor, sala verilmiyor. Mahallemizde bir insan bile ölse, salasını duyamıyoruz. Kendi komşumuz öldüğünde bile haberimiz olmuyor.”