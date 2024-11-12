İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında korkunç detay! Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı
İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı. Ortaya çıkan acı detaylar kahretti. Anne Melisa Akcan ilk ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.
• 12 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
• 12 Kasım 2024 - 11:32 • Son Güncelleme: