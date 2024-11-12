İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında korkunç detay! Anne hurda toplamaya gidiyormuş

"KAPININ KOLUNU ÇIKARTIP HURDA TOPLAMAK İÇİN AYRILIYORMUŞ"
Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.