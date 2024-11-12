İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında korkunç detay! Anne hurda toplamaya gidiyormuş

Şahin, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını anlatarak sürekli görüştüklerini, hep yemek götürdüğünü söyledi. Esma Şahin, “Annesi çocukların cansız bedenin hep dışarıya koymuş. Kilitlemese zaten çocuklar hep dışarıdaydı. Kadın zaten gittiği zamanda gelmeyi bilmiyordu. Sürekli görüşüyorduk. Her gün görüşürüz ve önceki akşam bir tencere yemek verdim. O çocuklar aç gitti. Durumları kötüydü, evde hiçbir şeyleri yoktu. 100 kişi şikayet etti bu çocuklar için bir türlü bu çocukları almadılar. O çocukların suçları yoktu. 24 saat içerde o çocuklar. Ben 4 senedir buradayım, hep pencereden kaçıp bana gelirlerdi bazen” diye aktardı.