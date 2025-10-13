İzmir'de 1800 yıllık sır ortaya çıktı! 110 cm boyunda, kime ait olduğu bilinmiyor

5

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, "Özellikle Smyrna Tiyatrosu’nda kazı çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Kazılarda pek çok objeye ulaşıyoruz. Birçok heykel ve kabartma parçasına da ulaşıldı. Bunlardan biri ise, araştırma yapmak üzerine kazı evine getirdiğimiz heykel. Fransız meslektaşımız bize heykelin kimliklendirmesinde destek veriyor. Bunun bir imparatora mı tanrıya mı ait olduğu konusunda çalışmalarımız sürüyor. İmparator Hadrianus'a ait olma ihtimali yüksek. Ancak tanrısal bir kimlikse, Zeus'a da ait olabileceğini değerlendiriyoruz. Meslektaşımla aramızdaki tartışmalarda, Büyük İskender'e ait bir heykel de olabileceğini konuştuk. Çünkü Büyük İskender, İzmir'in kurucularından. Bayraklı Smyrna'sı, merkezi Konak Kadifekale ve Kemeraltı arasındaki yamaçlara taşındı. Dolayısıyla Büyük İskender'e ait olabileceğini de değerlendirmekteyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" dedi.