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İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri devam ediyor. Yüzlerce balık kıyıya vurdu. Ekiplerin ölü balıkları temizlime çalışmaları ise kameralara böyle yansıdı.

• 30 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 30 Eylül 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
1İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.

2İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor

Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü.

3İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor

Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

4İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor

Balık ölümlerinin yanı sıra kötü koku da körfez çevresinde etkili oldu.

5İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışma başlatılmıştı.

6İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor
7İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor
8İzmir Körfezindeki balık ölümleri devam ediyor