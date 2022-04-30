• 30 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
Süper Lig'de oynadığı futbolla büyük dikkat çeken ve kısa süre içerisinde milli takıma kadar yükselen genç yıldızın Torino ile görüştüğü anlaşıldı. Beşiktaş'ın en az 5 milyon euro talep ettiği yetenekli oyuncu için siyah beyazlı yöneticilerin bir sonraki satıştan pay da istediği anlaşıldı.
• 30 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile Torino arasındaki Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor.
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20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarak bonuslar dahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti. Ancak Beşiktaş tarafından hem peşin miktarı hem de sonraki satıştan pay oranı az bulunarak kabul edilmemişti.
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Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.
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