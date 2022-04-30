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Beşiktaşİtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
HaberlerBeşiktaş Haberleri İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
• 30 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:

İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Süper Lig'de oynadığı futbolla büyük dikkat çeken ve kısa süre içerisinde milli takıma kadar yükselen genç yıldızın Torino ile görüştüğü anlaşıldı. Beşiktaş'ın en az 5 milyon euro talep ettiği yetenekli oyuncu için siyah beyazlı yöneticilerin bir sonraki satıştan pay da istediği anlaşıldı.

• 30 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
1İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay
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Beşiktaş ile Torino arasındaki Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor.

2İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarak bonuslar dahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti. Ancak Beşiktaş tarafından hem peşin miktarı hem de sonraki satıştan pay oranı az bulunarak kabul edilmemişti.

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Bu gelişmenin ardından Çizme ekibi rakamsal açıdan değişikliğe gitmese de peşin tutarını 3'ten 4 milyon Euro'ya çıkardı. Sonraki satıştan pay oranını ise Beşiktaş'ın istediği gibi %20'ye yükseltti. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

4İTALYADA FORMA GİYEN TÜRK FUTBOLCULAR

İTALYA'DA FORMA GİYEN TÜRK FUTBOLCULAR

- Hakan Çalhanoğlu (İnter)

- Merih Demiral (Atalanta)

- Mert Müldür (Sassuolo)

- Kaan Ayhan (Sassuolo)

- Koray Günter (Verona)

- Emre Güral (Crotone)

5İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda açıklanan kafilede cezalı Josef ile birlikte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Can Bozdoğan yer almadı.

6İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat ise Valerien Ismael döneminde ilk kez kadroya alındı.

7İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Bu sezonun başında Norwich'e kiralanan Ozan Kabak şanssız bir şekilde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Norwich City'nin Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

8İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

9İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Ozan Kabak'a kırdı.

10İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç'ın yüksek maliyetleri sebebiyle transferde geri adım atan siyah-beyazlılarda Ozan Kabak sesleri yükseliyor.

11İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.

12İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki stoper bu sezon Norwich City formasıyla sadece 13 maça çıkabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

14İtalyaya 7.Türk yıldız Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

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