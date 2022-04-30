İtalya'ya 7.Türk yıldız! Anlaşma tamam 5 m.euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay

20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına ilk olarak bonuslar dahil 5 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi, siyah-beyazlıların sonraki satıştan pay talebi doğrultusunda %10 önerisini getirmişti. Ancak Beşiktaş tarafından hem peşin miktarı hem de sonraki satıştan pay oranı az bulunarak kabul edilmemişti.