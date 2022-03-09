Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Futbol'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...
HaberlerFutbol Haberleri 'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...
• 09 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...

MHK ve hakem camiasına yakınlığıyla bilinen usta gazeteci Ömer Faruk Ünal 12 hakeme yapılan operasyonun perde arkasını araladı. Ünlü yorumcu 3 Süper Lig Başkanı ve bunların yanında iki ismin daha listeyi hazırlayarak Cüneyt Çakır, Fırat Aydınıs, Ali Palabıyık gibi hakemler hakkında karar verildiğini belirtti.

• 09 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...
ABONE OL

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, MHK'nin 12 hakeme sezon sonuna dek görev vermeyecek olmasını köşe yazısında değerlendirdi. İşte Ömer Faruk Ünal'ın satırları:

2İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Beşiktaş, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, TFF yöneticisi Servet Yardımcı ve MHK Üyesi Ahmet Şahin bu listeyi hazırladı!

3İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Federasyonun açıkladığı listede isimlerin alfabetik olmayan düzensiz sıralaması bile, bu listeyi kulüplerin belirlediğini deşifre eder nitelikte.

4İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Önceki gün çok üst düzey iki TFF yöneticisiyle konuştum, en ufak bir imada bile bulunmadılar. Haberleri yoktu... Haftalardır yazdım ve söyledim; ligin genetiğini bozdular, hakemlerin kimyasını bozdular... Ve dün de Türk hakemliğinin on yıllarca kaos yaşamasına sebep olacak operasyonu çektiler!

5İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Kalan 15 hakemi bugün Riva’ya çağırdılar. İçlerinden hakemliğe devam etmek istemeyenler olabilecektir. Gün bugündür! Yarın hakem camiasının yüzüne bakmak istiyorlarsa; “Biz hakemlik yapmıyoruz” demelidirler.

6İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

İşin üzücü tarafı şu; TFF yönetimi bu konuda bihaber! Ve Ankara’ya ya da siyasete de şu mesaj verilmek istendi; “Türk futbolunu temizliyoruz.” Hiç alakası yok!

7İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Medyada benden başka söyleyen yoktu; iki aydır hakem tayinlerini MHK yapmıyor diye bağırdım durdum! Tayinleri belli birkaç kulüp yapıyor. Hakemleri paylaşmışlar. Sistemin içinde kalan 15 hakem kulüplerin paylaştığı hakemlerdir. Kulüplerin işine gelmeyen hakemlerin ipi çekilmiştir. Sayın Nihat Özdemir; bu hakemlerle umarım helalleşme imkânı bulursunuz!

8İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Bu MHK’da bulunanlarda zerre kadar vicdan ve haysiyet olsa istifa ederler! Yusuf Namoğlu’na Zekeriya Alp’e, Serdar Tatlı’ya yaptıramadıklarını Ferhat Gündoğdu’ya yaptırmışlardır!

9İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Cüneyt Çakır bir dünya markamız. 2022 Dünya Kupası’na gitme ihtimali yüzde 90. Üst üste altı turnuva ile dünya tarihine geçecek. Çekilen operasyonu televizyondan öğrendi! Riva’da bir tane adam yok muydu; çağırıp bu tebligatı yüzüne söyleyebilecek?

10İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

Ben MHK’dan da istifalar bekliyorum. Bugün MHK’da kalanlar ve hakem olarak kılı kıpırdamayanlar bu camianın geleceğinde asla yer bulamayacaklardır. Bu da kayıtlara geçsin!

11İstifa edin diye tepki gösteren Ali Koçla Burak Elmas yok İşte MHKye operasyon yaptıran 3 başkan...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'

Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'

Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Nihat Özdemir ve Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu! 12 hakemi neden görevden aldıkları ortaya çıktı

Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...

'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...