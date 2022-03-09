'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...
MHK ve hakem camiasına yakınlığıyla bilinen usta gazeteci Ömer Faruk Ünal 12 hakeme yapılan operasyonun perde arkasını araladı. Ünlü yorumcu 3 Süper Lig Başkanı ve bunların yanında iki ismin daha listeyi hazırlayarak Cüneyt Çakır, Fırat Aydınıs, Ali Palabıyık gibi hakemler hakkında karar verildiğini belirtti.
Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, MHK'nin 12 hakeme sezon sonuna dek görev vermeyecek olmasını köşe yazısında değerlendirdi. İşte Ömer Faruk Ünal'ın satırları:
Medyada benden başka söyleyen yoktu; iki aydır hakem tayinlerini MHK yapmıyor diye bağırdım durdum! Tayinleri belli birkaç kulüp yapıyor. Hakemleri paylaşmışlar. Sistemin içinde kalan 15 hakem kulüplerin paylaştığı hakemlerdir. Kulüplerin işine gelmeyen hakemlerin ipi çekilmiştir. Sayın Nihat Özdemir; bu hakemlerle umarım helalleşme imkânı bulursunuz!
Cüneyt Çakır bir dünya markamız. 2022 Dünya Kupası’na gitme ihtimali yüzde 90. Üst üste altı turnuva ile dünya tarihine geçecek. Çekilen operasyonu televizyondan öğrendi! Riva’da bir tane adam yok muydu; çağırıp bu tebligatı yüzüne söyleyebilecek?