'İstifa edin' diye tepki gösteren Ali Koç'la Burak Elmas yok! İşte MHK'ye operasyon yaptıran 3 başkan...

Önceki gün çok üst düzey iki TFF yöneticisiyle konuştum, en ufak bir imada bile bulunmadılar. Haberleri yoktu... Haftalardır yazdım ve söyledim; ligin genetiğini bozdular, hakemlerin kimyasını bozdular... Ve dün de Türk hakemliğinin on yıllarca kaos yaşamasına sebep olacak operasyonu çektiler!