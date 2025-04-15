İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler! Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü
Son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınma, zirai donun görülmesine sebep olarak meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açıyor. Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmaları, uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, üreticileri zor durumda bırakıyor. Özellikle bu yıl ülkenin dört bir yanında zirai dondan etkilenen bahçelerin haberlerini sıklıkla duymaya başladık. Peki zirai donun etkilileri en aza indirmenin yöntemleri var mı? Alınacak önlemlerle zirai donun meyve ağaçlarını yakması engellenebilir mi? İşte çiftçilerin zirai dona karşı bilinçli olarak alabileceği önlemler ve çözüm yolları...
AA - Haber Merkezi
• 15 Nisan 2025 - 14:07 • Son Güncelleme:
AA - Haber Merkezi
• 15 Nisan 2025 - 14:07 • Son Güncelleme: