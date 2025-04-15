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İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler! Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınma, zirai donun görülmesine sebep olarak meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açıyor. Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmaları, uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, üreticileri zor durumda bırakıyor. Özellikle bu yıl ülkenin dört bir yanında zirai dondan etkilenen bahçelerin haberlerini sıklıkla duymaya başladık. Peki zirai donun etkilileri en aza indirmenin yöntemleri var mı? Alınacak önlemlerle zirai donun meyve ağaçlarını yakması engellenebilir mi? İşte çiftçilerin zirai dona karşı bilinçli olarak alabileceği önlemler ve çözüm yolları...

AA - Haber Merkezi
• 15 Nisan 2025 - 14:07 • Son Güncelleme:
AA - Haber Merkezi
• 15 Nisan 2025 - 14:07 • Son Güncelleme:
1İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Meyve üreticileri, iklim değişikliğine bağlı olarak ağaçların erken çiçek açtığını bu durumun zirai dona sebep olduğunu ve bu nedenle meyve tutumunun azaldığını belirtiyor.

2İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

3İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

İklim değişikliğinin meyve bahçelerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Bahar, ani hava değişimlerinin meyve ağaçları üzerinde etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

4İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Küresel ısınmayla her sene farklı doğa olaylarıyla karşılaşıldığını aktaran Bahar, "Bu yıl Ege ve Marmara'da tür ve çeşitlere bağlı olarak bir hafta ile 15 gün arası erkencilik var." dedi.

5İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bahar, ılık geçen kış mevsiminin ardından gelen zirai donun meyve ağaçlarına zarar verdiğini kaydetti. Ani hava değişimlerinde üreticilerin yeterli önlemi alamadığını anlatan Bahar, "Bademler tutmuştu. Erik, şeftali, nektarin, elma, armut ve kiraz çeşitleri yeni çiçek açıyordu. Bunlar zirai dona aynı anda yakalandı." diye konuştu.

6İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bahar, zirai dona karşı üreticilerin bahçelerinde lastik ve nemlendirilmiş saman balyası yakımı, ilaçlama makineleriyle su püskürtülmesi, yağmurlama, ısıtıcı sobalar, hava sirkülasyonu sağlayan fanlar, ısıtıcı rezistanslar ile zirai dona karşı önlem almaya çalıştıklarını ifade etti.

7İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

İklim değişikliğinin rekolteyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Bahar, şöyle konuştu: "Küresel iklim değişikliği meyve bahçelerinde, bağlarda kayıplara sebep olabiliyor. Bu kuraklıktan da olabilir, düşük sıcaklıktan da olabilir, bir kararsızlık var.

8İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Havanın ne zaman ne yapacağını artık kestiremez olduk. Anlayamaz hale geldik ve kısa süreli stratejiler geliştirmek zorunda kalıyoruz. Her gün meteorolojik verileri takip ederek, buna göre önlem alma durumunda kalıyoruz. Bunlar belli yatırımlar gerektiriyor. Bazen çaresiz kalıp, yapabileceğimiz bir şey yok diyoruz."

9İŞTE ZİRAİ DONA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

İŞTE ZİRAİ DONA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Tarım ürünlerini don olayından korumak için çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Her yörenin iklim durumu yapılan tarımın şekli, yetiştirilen bitkinin özelliği ile ilgili tarım işletmesinin imkanları göz önüne alınarak, bu yöntemlerden en uygun, en pratik ve en ucuz olanı seçilmelidir. Tek bir yöntemle önlem alınabileceği gibi, gereken durumlarda bir kaç yöntem birlikte uygulanarak don olayının zarar yapması önlenebilir.

10İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Önemli olan konu, doğru ve en etken olan yöntemin seçilmesi ve doğru şekilde uygulanmasıdır. Genel olarak bu konuda 2 yöntem kullanılır:

111- PASİF YÖNTEMLER

1- PASİF YÖNTEMLER

a-Yer seçimiDon riski taşıyan bölgelerde mümkün oldukça zirai faaliyetler yapılmamalıdır. Eğer tarım yapılması düşünülen bölge don tehlikesine maruz ise, farklı mevsimlerde don hadisesinin görülme ihtimali, muhtemel şiddeti ve havada dağılımı araştırılmalıdır.

12İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bu konu ile ilgili olarak, dikkatler çok iyi bilinen don boşlukları (=frost hollows) veya don çukurlarına (=frost pockets) yöneltilmelidir. Don boşlukları herhangi bir yükseklik seviyesinde meydana gelebilir ve genellikle doğal veya yapay olarak oluşmuş şiddetli rüzgarlardan korunan ve içine soğuk hava hareketi olmayan, küçük vadiler (oluklar) veya alçak basınç merkezleridir. Bu don bölgeleri özellikle don zararlarına açıktır ve bu bölgelerde zirai faaliyet yapılmamalıdır.

13İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bir eğim veya nehir kenarı boyunca yer alan ağaçlar, çalılar ve engebeli mera soğuk hava akışına engel olabilir ve don olukları meydana getirebilirler. Genel olarak aşağı yönde akış hızı 2 m.sec-1 değerini geçmez, ancak engebeli arazilerde soğuk hava engelleri olarak oluşabilen hava karışımları ve dalgalanmaları kırılır veya üzerinden aşılır ve hava bir nabız atışı karakterinde eğim aşağı hareket eder (Findlay, 1970).

14İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Alçak bölgelere doğru akan soğuk havanın doğal ve yapay engellerle önü kesilmelidir. Eğer bu tip engeller yoksa, don çukurları olarak tanımlanan düşük rakımlı bölgelerde, soğuk havanın çökmesiyle don hadisesi görülür ve hava olaylarına bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

15İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Doğal engeller ağaç sıraları, çalılar, bodur ağaçlar, asma bitkileridir. Yapay engeller ise, binalar, duvarlar, tahta perdeler, yoğun çalılar, demiryolu ve otoyol duvarlarıdır. Soğuk hava, eğim yönünde aşağı doğru akarken engeller tarafından tutulur ve yönü değiştirilerek bitkilerden uzaklaştırılır.

16İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Köşeli ve eğimli doğal bir engel soğuk havanın yönünü değiştirir ve bu şekilde hassas bitkiler korunur. Sık ağaçlar ve çalılar tarafından tutulan soğuk hava akımını uzaklaştırmak için uygun doğal ortam yoksa, ağaç ve çalılar arasında eğime uygun küçük boşluklar bırakılarak soğuk havanın uzaklaştırılması gerekir.

17İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Yakın çevredeki geniş su yüzeylerinde don riski daha düşüktür ve kuzey yarımküre için güneye bakan eğimlerde dikilen çit bitkileri, kuzeye bakan eğimlerdeki çit bitkilerine göre don zararına daha az maruz kalır. Güney yarımkürede bu durumun tersi söz konusudur. Genel olarak bölgelerin iklim özelliklerine göre ürün çeşitleri ve yurdumuza uygulaması aşağıda verilmiştir:

18Bölgelerin özellikleri ve yetiştirilmesi uygun olan ürünler:

Bölgelerin özellikleri ve yetiştirilmesi uygun olan ürünler:

İlkbaharda hemen hemen don olayı görülmeyen bölgeler (Akdeniz kıyıları): Turunçgiller;Seyrek olarak don olayı görülen bölgeler (Doğu Karadeniz kıyıları):Bölgenin yüksek kesimlerinde turunçgiller ve sert çekirdekli meyveler, bölgenin alçak kesimlerinde don olayına hassas çeşitler;

19İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Don olayının orta sıklıkta görüldüğü bölgeler (Ege ve Marmara kıyıları):Bağ çeşitleri;Dona açık bölgeler (Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz iç kesimleri):Don olayına daha dirençli bağ, armut ve elma çeşitleri;

20İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Don etkisi altında olan bölgeler(İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu):Don olayına en dayanıklı bağ, armut ve elma çeşitleri.

21İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Zirai üretim için don zararlarına karşı koruma yöntemlerinin hiçbirisi güvenli dönemin uzunluğundan daha önemli olamaz. Bitki yetişme döneminin ortalama uzunluğu, ilkbahar geç donlarının en son tarihi ile sonbahar erken donlarının ilk tarihi arasındaki zaman olarak açıklanabilir.

22İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Don tehlikesine hassas bölgelerin haritalanması için bir çok yöntem literatürde açıklanmıştır. Bunlardan bazıları topografik ve klimatolojik haritaların esas alındığı masa çalışmalarıdır.

23İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Diğer kısmı ise detaylı alet ölçümlerine dayanan ve farklı arazi ölçümleri tarafından desteklenen çalışmalardır. Alet ölçümlerine dayanan yöntem en yaygın olanıdır ve farklı yaklaşımların geniş oranda uygulandığı yöntemdir. Aletlerin tipleri ve kullanışlılığı, gözlemlerin yoğunluğu ve gözlem süresinin uzunluğu (genellikle bir çok don dönemi) gibi faktörler yöntemin yararlı olmasında önemli etkenlerdir (Findlay, 1970).

24b- Bitki İdaresi

b- Bitki İdaresi

Bitkilere uygulanacak farklı işlemler, bitkilerin don olayına karşı direncini arttırabilir ve en az zararla kurtulmasını sağlayabilir. Bu işlemlerin uygulanabilir ve ekonomik olması önemlidir. Bu işlemlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

25İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

En fazla hava akımına imkan verecek bitki dikimi;Önerilen tarihlerden önce bitki dikimi yapılmaması;İyi toprak verimliliği ve uygun su kaynaklarının yararlı etkilerini sürdürmek;Don olayına karşı dayanıklılığı arttırmak için kimyasallar ve bitki hormonları kullanılabilir.

26c- Bitki seçimi ve üretimi

c- Bitki seçimi ve üretimi

Aynı tarihte çiçeklenen belirli meyvelerin çeşitleri, dayanıklılık konusunda belirgin farklılıklar gösterir. Bundan dolayı hassas olanların çıkartılması ve dirençli olanların üretilmesi don riskini azaltacaktır. Daha geç çiçeklenen elma türleri (çeşitleri), sert kışlık buğday, yulaf çeşitleri ve dona daha dayanıklı çilek çeşitlerine, don olayına hassas bölgelerde her zaman ihtiyaç duyulur. Yapılacak çalışmalarda başarı, hassaslık veya dayanıklılık ile ilgili nedenlerin açıklanmasında sağlanacak gelişmelere bağlıdır. En uygun bitki seçimi ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir:

27İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Don meydana gelen bölgelerde ve şiddetli iklimlerde uzun boylu gelişen bitki türleri seçilerek; hassas çiçekler veya meyveler yer seviyesindeki soğuk havadan uzaklaştırılarak korunur. Vadi tabanlarında, dar havzalarda, çukur bölgelerde dona hassas bitkilerin yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır. Dağlık bölgelerde ve tepelerde güneye bakan daha sıcak eğimler; bağ, meyve ve erkenci patates için en uygun yetiştirme alanlarıdır.Göl, rezervuar, nehir gibi geniş su kütlelerine yakın bölgelerde don riski daima azdır.

28İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Ağaçlık alanlar soğuk havayı saptırarak eğim aşağı uzaklaştırırlar. Bu nedenle ağaçlık alanların korunması önemlidir. Dona hassas bitkilerin yetiştirildiği arazilerde toprak işlemesinden kaçınılmalıdır. Don riski olan bölgelerde, dona hassas bitkilerin özellikle yonca arazileri, çayır, tahıl, çalılık, fidanlık yakınlarında yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır.

29İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Don riskinin arttığı zamanlarda herhangi bir şekilde toprağın gevşetilmesinden kaçınılmalıdır. Don olayına hassas bitkilerin yetiştirildiği yerlerde, don tehlikesi başlamadan önce yabancı otlar temizlenmeli, ancak başka hiçbir kültürel işlem yapılmamalıdır.

302- AKTİF YÖNTEMLER

2- AKTİF YÖNTEMLER

a- Atmosfere giden radyasyonun durdurulması ( suni sis )Havaya su buharı püskürtülerek yapay bulut oluşumu (sis) ile atmosfere giden radyasyon engellenebilir. Duman perdesi veya dumandan oluşturulan yapay bulutlar radyasyon kayıplarını önleme çalışmalarında kullanılmıştır, fakat bu yöntemlerin etkinliği hakkında uygulanan duman perdesinin görünen yoğunluğu ile karar vermek imkansızdır. Duman perdesinde oluşturulan parçacıklar yerden uzaya giden uzun dalga radyasyonu yakalayabilmelidir. Bulut içerisindeki su damlacıkları, yapay olarak oluşturulan duman perdesindeki çok küçük parçacıklardan daha etkili olduğu belirlenmiştir (Brooks, 1959).

31b- Isı yalıtımı

b- Isı yalıtımı

Ürünleri dumanla kaplamak için toksik olmayan protein köpükleri kullanılır. Bu yöntem mekanize olması nedeniyle bazı avantajlara sahiptir ve köpük bitkiler üzerinde uzun süre kalabilir ve beklenen ardıl don olayları için koruyucu olur (Desjardins ve Siminovitch, 1968).

32c- Havanın karıştırılması

c- Havanın karıştırılması

Tipik radyasyonlu geceler boyunca, yer ile temas halinde olan hava soğur ve yüzeye yakın seviyelerde soğuk bir hava tabakası oluşur. Yerden 150 m yükseklikteki bir hava tabakasındaki sıcaklık, yer seviyesindeki sıcaklıktan fark edilecek derecede daha sıcaktır. Sıcaklığın yükseklikle arttığı bu gibi özel durumlar sıcaklık terselmesi (=inverziyon) olarak adlandırılır.

33İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Normal günlerde yükseklik ile sıcaklık azalır. Don zararı soğuk hava tabakası ile ilgilidir, fakat üst seviyelerdeki daha sıcak hava ile aşağıdaki daha soğuk havanın karıştırılmasıyla don zararını en aza indirilebilir. Yere yakın seviyedeki soğuk hava ile üst seviyelerdeki daha sıcak havanın karıştırılması sonucu inverziyon bozulur ve yere yakın soğuk hava tabakasının sıcaklığı birkaç derece arttırılır. Bu durum rüzgar makineleri, fanlar ve hatta helikopterler kullanılarak başarılabilir.

34İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Rüzgar makineleri ile don mücadelesinde başarıya ulaşmak için don beklenen gecelerde öncelikle inverziyonun şiddeti belirlenmeli ve daha sonra rüzgar makineleri kullanılmalıdır. Zayıf inverziyon şartları altında, rüzgar makinelerinin kullanımı sınırlandırılır. Şiddetli inverziyonların meydana geldiği bölgelerde don ile mücadele maliyetleri, korunan ürünün ekonomik değeri dikkate alınarak belirlenmelidir.

35d- Direk hava ve bitki ısıtması

d- Direk hava ve bitki ısıtması

Radyasyon yoluyla yeryüzünden atmosfere giden ısı kaybının giderilmesi için en yaygın ve en kolay yöntem uygun ısıtma ekipmanları kullanmak veya küçük ateşler yakmaktır. Bu yöntemle arazilerde veya meyve bahçelerindeki sıcaklıklar belirli ürünler için kritik sıcaklık değerlerinin üzerinde tutulabilir. Dünyanın bir çok bölgesinde ısıtma yöntemi yaprağını dökmeyen Akdeniz meyveleri ve yaprağını döken diğer meyve ağaçlarının bulunduğu alanlarda düzenli ve iyi organize edilmiş olarak uygulanmaktadır.

36İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bu yöntemde odun, kömür veya mangal kömürü kullanılabildiği gibi, dizel yağlar da çeşitli tip ve büyüklüklerdeki uygun ekipmanlar yardımıyla yaygın olara kullanılırlar. Bu yöntemle ilgili olarak ısıtıcı modellerinin geliştirilmesi, bitkilere toksik etkisi nedeniyle dumanın yok edilmesi, alet içinde oluşan isin ve kullanılan yakıtın azaltılması çalışmaları önemini korumaktadır.

37İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Isıtıcılar bütün araziye etkili olacak şekilde dağıtılmalı (75-200 adet/ha), fakat arazinin daha soğuk kesimlerinde ısıtmanın iyi yapılabilmesi için rüzgarın geliş yönüne daha fazla ısıtıcı konulması uygun olacaktır. Bitki için gerekli olan hava sıcaklığının artmasıdır, fakat aynı zamanda ısıtıcılarla yayılan ısınında önemi büyüktür. Yağ ve gaz ısıtıcıları havayı konveksiyon (ısınarak yükselme) yoluyla ısıtırlar, fakat ısıtıcının tipine bağlı olarak ekipmanların sıcak yüzeyleri tarafından meyve bahçelerine yayılan ısı toplam ısının %10-30'unu oluşturmaktadır.

38İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Çok sayıda yakılan küçük ateşler, az sayıdaki büyük ateşlere göre havayı ısıtmada daha etkilidir. Büyük ateşler, etrafa yayılmadan hızlıca yükselip inverziyon tavanını delerek soğuk ve sıcak havanın iyi bir şekilde karışması için gerekli sirkülasyonu engelleyecek sütunların oluşmasına neden olabilir. Büyük ateşler sadece inverziyonun tavan tabakasına zarar vermez, aynı zamanda hızlıca soğuk havanın içine çekilerek zararı faydasından fazla olur. Eğer bir bölgede bir mevsim boyunca 2-3 defadan fazla don olayı görülmezse ısıtma yöntemi uygun ve ekonomiktir. Daha fazla don görülen bölgelerde ısıtma ekonomik değildir.

39İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Seralarda elektrikle ısıtma, araziye uygun kalorifer sistemi ile ısıtma bazı ülkelerde kullanılan pahalı yöntemlerdir. Ancak bu yöntemlerde korunacak ürünün ekonomik değeri esas alınmaktadır.

40e- Su uygulaması

e- Su uygulaması

Don olayını önlemede bir yöntem olan üstten sulama veya yağmurlamanın belirgin bir yararı vardır ve dikkate değer bir öneme sahiptir. Bu uygulama geniş bir su kaynağı, uygun sulama ekipmanları ve iyi bir toprak drenajı ister. Bu yöntem sadece üzerindeki buz yükünü taşıyabilecek bitkilerde uygulanabilir.

41İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Yağmurlama yönteminde, bitki su soğuduğu ve donduğu zaman, radyasyonla kaybolan ısıyı kazandırmak için eritme ısısını ortama verir. 1 gr veya 1 cm3 suyun 1°C soğuması için 1 kalori ısı açığa çıkar, fakat bitki için daha önemli olan durum 1 gr suyun donması için 80 kalorinin açığa çıkmasıdır.

42İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Eğer yaprak veya tomurcuk ince bir su filmi kaplanırsa, suyun donmasıyla ısı açığa çıkar ve bitki sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesini engellenir. Bu su filminin olabildiğince sürekliliği sağlanmalıdır, bu sayede bitki üzerinde buz tabakaları oluşmasına ve ortam sıcaklığı donma noktasının altına düşmesine rağmen bitki sıcaklığı donma noktasının altına düşmeyecektir.

43İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Bir güvenli uygulama, ıslak termometre sıcaklığı donma noktasına ulaştığı zaman yağmurlama işlemine başlamaktır. Yağmurlama işlemi bitki dokularının dayanabilmesi için mümkün olduğu kadar sürdürülmelidir. Uygulama hava sıcaklığı 0 °C'nin üzerine çıkıncaya kadar devam ettirilmelidir.

44İşte zirai dona karşı alınacak yöntemler Yurdun dört bir yanı zirai dondan zarar gördü

Yağmurlama sistemi, ürün kaybına neden olabilen birkaç dakikalık kritik devreyi engelleyecek veya kesecek şekilde tam ve sürekli olarak su örtüsü sağlamalıdır. Yağmurlama sisteminin önceden test edilmesi gereklidir. 12-20 saniye aralıklarla çalışan küçük yağmurlayıcılardan daha tatmin edici sonuçlar alındığı Davis (1955) tarafından bildirilmiştir. 90 saniye aralılarla çalışan daha büyük yağmurlayıcılar -5°C de domates bitkisi üzerinde etkili olamamıştır. Tekrarlanan uygulamaların daha kısa aralıkları, yaprak yüzeyindeki daha düşük sıcaklık değişimlerini netice vermiştir.

45f- Toprak işleme ve idaresi

f- Toprak işleme ve idaresi

Don zararlarını en aza indirebilmek için; toprak nemli, yabancı otları temizlenmiş, düzeltilmiş ve pekiştirilmiş olmalıdır. Don tehlikesi olan dönemlerden önce toprak üzerindeki ürünler, organik madde artıkları, gübre artıkları ve yabancı otlar sürülmeli ve toprak sıkıştırılmalıdır. Bu işlemlerden sonra toprak sulanmalı ve kuru kalmasına fırsat verilmemelidir.

46g- Kumlama

g- Kumlama

Bu yöntem hem pahalı, hem yüksek işçilik, hem de toprağın yapısını etkilemesi nedeniyle uygulanması güç bir yöntemdir. Kum materyalinin kolay ısınması ve radyasyon yoluyla yavaş soğuması bu yöntemin olumlu yanıdır. Her yıl ince bir kum tabakasının don riskli alanlara serilmesi şeklinde yapılır. İnce kum aynı zamanda buharlaşmayı (kendi bünyesindeki su miktarı çok az olduğundan) en alt seviyeye indirir.

47h- Çiçeklenmeyi geciktirme

h- Çiçeklenmeyi geciktirme

İlkbaharda meydana gelen son don olaylarının çok sık görüldüğü yerlerde, meyve ağaçlarının çiçeklenme devresinde don olayından fazla zarar görülmemesi için çiçeklenmenin geciktirilmesi amacıyla ağaç dipleri 1 m çapında açılarak kar veya buz kalıpları konulur.

48i- Zorlanmış hasat

i- Zorlanmış hasat

Birçok durumda geniş bir ürün topluluğunu zorunlu hasat yoluyla dondan korumak mümkündür. Don veya donma sıcaklıkları ile ilgili bir tahmin önceden kullanıcılara ulaştırılmış ise, bölgedeki çiftçiler olgun meyveleri, sebzeleri ve diğer ürünleri acil olarak toplayabilir, aksi takdirde arazi üzerinde kalır ve don tehlikesine hedef olur. Bu durum geceleri bile devam edecek uzun saatler süren bir ekip çalışmasını gerektirir. Toplanan ürünlerin korumalı yerlerde depo edilmesi zorunludur.