İşte Ali Koç'un ilk transfer bombası! 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'de!

15 Kasım 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lamine Diack futbola Oslo FA Dakar'da başladı ve bu takımda profesyonel oldu. Diack 2019'da Dakar'dan Shkupi'ye transfer oldu. Sezon öncesinde Türkiye'nin yolunu tutan Diack, Tuzlaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 de asist yaptı.