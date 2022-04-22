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Fenerbahçeİşte Ali Koç'un ilk transfer bombası! 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'de!
HaberlerFenerbahçe Haberleri İşte Ali Koç'un ilk transfer bombası! 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'de!
• 22 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:

İşte Ali Koç'un ilk transfer bombası! 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'de!

Lig biter bitmez Luiz Gustavo ve Sosa'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin yeni ön liberosunu TFF 1.Lig'den bulduğu ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan ön liberonun lakabı ise 'YENİ POGBA...' İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak transfer gelişmesi...

• 22 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:
1İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Bergim Berisha ile yolların ayrılması planlanıyor. F.Bahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanırken ilginç bir detay ortaya çıktı.

2İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack sergilediği performansıyla göz doldurdu. Tuzla'nın sezon öncesi Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den kadrosuna kattığı Diack'ın sözleşmesinde F.Bahçe ile ilgili detay dikkat çekti.

3İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Tuzlaspor ile sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam eden Lamine Diack'ın transferinde satın alma önceliği Fenerbahçe'ye ait.

4İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Ajansspor'a konuşan Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, "Lamine Diack için kulübümüze gelen teklif yok. Fakat Diack'ın takip edildiğini biliyoruz. Diack'ın satışında F. Bahçe'nin öncelik hakkı var. Bunun dışında bir madde söz konusu değil" dedi.

5İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

15 Kasım 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lamine Diack futbola Oslo FA Dakar'da başladı ve bu takımda profesyonel oldu. Diack 2019'da Dakar'dan Shkupi'ye transfer oldu. Sezon öncesinde Türkiye'nin yolunu tutan Diack, Tuzlaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 de asist yaptı.

6İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede
7ROGONDAN FENERBAHÇEYE TRANSFER TEKLİFİ

ROGON'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER TEKLİFİ

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi.

8İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi.

9İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Sabitzer'i Arsenal ile Atletico Madrid'in de istediği bir ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi bu iki kulübün Bayern'in istediği parayı vermeye yanaşmaması olarak değerlendirildi.

10İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Bayern Münih'in Leipzig'den 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcel Sabitzer'i yine aynı fiyata satmayı planladığı ifade edildi.

11İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon Euro'dan daha yukarıda olduğu da gelen haberler arasında.

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Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Marcel Sabitzer için zorunlu satın alma opsiyonunun yer aldığı 1 yıllık kiralama modelinin de masada olabileceği ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.77 boyunda olan Marcel Sabitzer, 60 kez giydiği Avusturya Milli Takım formasıyla 11 gol atmayı başardı.

13İşte Ali Koçun ilk transfer bombası Yeni Pogba Fenerbahçede

 

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