İşte Ali Koç'un ilk transfer bombası! 'Yeni Pogba' Fenerbahçe'de!
Lig biter bitmez Luiz Gustavo ve Sosa'yla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin yeni ön liberosunu TFF 1.Lig'den bulduğu ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan ön liberonun lakabı ise 'YENİ POGBA...' İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Bergim Berisha ile yolların ayrılması planlanıyor. F.Bahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanırken ilginç bir detay ortaya çıktı.
Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack sergilediği performansıyla göz doldurdu. Tuzla'nın sezon öncesi Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den kadrosuna kattığı Diack'ın sözleşmesinde F.Bahçe ile ilgili detay dikkat çekti.
15 Kasım 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lamine Diack futbola Oslo FA Dakar'da başladı ve bu takımda profesyonel oldu. Diack 2019'da Dakar'dan Shkupi'ye transfer oldu. Sezon öncesinde Türkiye'nin yolunu tutan Diack, Tuzlaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 de asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon Euro'dan daha yukarıda olduğu da gelen haberler arasında.