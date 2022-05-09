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Fenerbahçeİşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız
HaberlerFenerbahçe Haberleri İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız
• 09 Mayıs 2022 - 14:05 • Son Güncelleme:

İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız

Dün akşam Vodafone Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Ali Koç'un Süper Lig'den bir yıldızın işini bitirmeye yakın olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

• 09 Mayıs 2022 - 14:05 • Son Güncelleme:
1İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız
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Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok canlı yayında karşılaşmayı Skorer'den Nergis Aşkın'a değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile yapacağı görüşme hakkında bilgiler verilirken Senad Ok, sarı-lacivertli kulübün görüşme yaptığı Süper Lig yıldızını açıkladı. İşte canlı yayında öne çıkan konular...

2İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Valerian Ismael, Fenerbahçe'yi belirli noktalarda durdurdu. Fenerbahçe'ye yapılan baskı, ani sıkıştırmalar sonuç verdi. Tabi Serdar topu İrfan'a çıkarsa başka şeyler de konuşabilirdik. İki takımın da eksiği var. Vida, Rosier, Kim Min Jae, Arda Güler gibi. İsmail Kartal maçta çözümü biraz geç buldu. Crespo-Zajc uyumunun ne kadar önemli olduğunu gördük."

3İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Arda Kardeşler harika bir maç yönetmese de çok önüne geçmedi müsabakanın. Tabi maçın iddiası yoktu eğer bir şampiyonluk iddiası olsaydı daha farklı olurdu. Kenan'a penaltı yapılıyor mesela onu görmen gerekiyordu. VAR çağırmadan süzmen lazımdı. İsmail Kartal'ın düşüncesini doğru bulsam da ben olsam İrfan Can yerine Diego Rossi'yi çıkarırdım."

4İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Fenerbahçe'nin en iyisi Ferdi, Beşiktaş'ın en iyisi de Emirhan'dı. Serdar Saatçı'yı da beğendim, öz güveni çok yüksek. Ama topla biraz fazla haşır neşir."

5İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Gedson ile ilgili haberler çıktı. Ben zannetmiyorum Beşiktaş'ın Gedson'u elden kaçırabileceğini"

6İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Beşiktaş'ın baskısı Fenerbahçe'ye panik yaptırdı. İsmail Kartal oyunculara 'Sakin olun sakin olun biz kendi oyunumuzu oynayalım" dedi"

7İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

Nergis Aşkın'ın "Valerien Ismael'in gol sevinçlerinden sonra yardımcısına üzüldüm. Perişan etti adamı." sözlerine Senad Ok, "Ismael hoca da vurdu mu indirir yani. Ben aslında futbolda böyle hocaları seviyorum hem doğal hem de işin rengi bu." dedi.

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"Halil Akbunar'ın gelecek sene Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir görüşme var."

9İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Eren Elmalı ile alakalı bir bonservis sıkıntısı var. 4-5 civarı bir rakam isteniyor. Fenerbahçe'nin kimleri tutacağı önemli. Kim Min Jae'yi nasıl tutacaksın mesela? Parayı verdin mi alabiliyorsun 20 milyon euro olarak."

10İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Kim Min-jae takımda kalırsa, Fenerbahçe'nin en büyük transferi o olur. Özellikle İngiltere'den çıkış maddesini ödemeye niyetli takımlar var. Ayrılma ihtimalini %51 olarak görüyorum. Yapılan anlaşma gereği Kim Min-jae'nin bonservis ücretinin tamamı Fenerbahçe'nin kasasına girmeyecek diye biliyorum. Bir bölümü menajerine ya da eski kulübüne ödenecek şeklinde bir bilgim var."

11İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Başkan Ali Koç uçağı şu anda gidiyor. Portekiz'e Jorge Jesus ile görüşmek için. Yanında yönetici Selahattin Baki de var."

12İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Başkan kendi açısından mantıklı bakıyor. Kartal ile başladım kötü geçti tribünler tepki gösterecek. Jesus'un maliyeti yüksek ama daha rahat ettirecek. Bence mantıklı karar İsmail Kartal. Fiyatı, tazminatı çok çok mantıklı. Niye mantıklı? Oyuncularla arası iyi, taraftarla iletişimi var, Süper Lig'i biliyor. Ama Ali Koç'u rahat ettirecek olan seçenek Jorge Jesus. Başkan der ki 'gittim ben marka hocayı aldım' yaslanır arkasına kahvesine yudumlar. Başarısızlık Jesus'a yazar. İşin para boyutu risk olabilir. Zor karar."

13İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"İsmail Kartal'a seninle sezon sonuna kadar olacağız dendi en başta. Bu kadarını İsmail hoca da kendisinden beklemiyordu. Her maç Kadıköy dolu. Antrenmana 15 bin kişi geldi. Biraz oyun oynasın sadece."

14İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

"Fatih Terim'i herkes çok sert zanneder ama babacan tavırları vardır, futbolcular kavga etti tereyağından kıl çeker gibi çözdü işi. Jesus da dediğim dedik mi? Eğer böyle bir profil çizmezse en önemli aday şampiyonluk yolunda. "

15İşte Ali Koçtan sezonun ilk transferi İrfan Can Kahveciye panik yaptıracak yıldız

 

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