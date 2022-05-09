İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız
Dün akşam Vodafone Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Ali Koç'un Süper Lig'den bir yıldızın işini bitirmeye yakın olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Milliyet Fenerbahçe muhabiri Senad Ok canlı yayında karşılaşmayı Skorer'den Nergis Aşkın'a değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile yapacağı görüşme hakkında bilgiler verilirken Senad Ok, sarı-lacivertli kulübün görüşme yaptığı Süper Lig yıldızını açıkladı. İşte canlı yayında öne çıkan konular...
"Valerian Ismael, Fenerbahçe'yi belirli noktalarda durdurdu. Fenerbahçe'ye yapılan baskı, ani sıkıştırmalar sonuç verdi. Tabi Serdar topu İrfan'a çıkarsa başka şeyler de konuşabilirdik. İki takımın da eksiği var. Vida, Rosier, Kim Min Jae, Arda Güler gibi. İsmail Kartal maçta çözümü biraz geç buldu. Crespo-Zajc uyumunun ne kadar önemli olduğunu gördük."
"Arda Kardeşler harika bir maç yönetmese de çok önüne geçmedi müsabakanın. Tabi maçın iddiası yoktu eğer bir şampiyonluk iddiası olsaydı daha farklı olurdu. Kenan'a penaltı yapılıyor mesela onu görmen gerekiyordu. VAR çağırmadan süzmen lazımdı. İsmail Kartal'ın düşüncesini doğru bulsam da ben olsam İrfan Can yerine Diego Rossi'yi çıkarırdım."
"Gedson ile ilgili haberler çıktı. Ben zannetmiyorum Beşiktaş'ın Gedson'u elden kaçırabileceğini"
"Halil Akbunar'ın gelecek sene Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir görüşme var."
"Kim Min-jae takımda kalırsa, Fenerbahçe'nin en büyük transferi o olur. Özellikle İngiltere'den çıkış maddesini ödemeye niyetli takımlar var. Ayrılma ihtimalini %51 olarak görüyorum. Yapılan anlaşma gereği Kim Min-jae'nin bonservis ücretinin tamamı Fenerbahçe'nin kasasına girmeyecek diye biliyorum. Bir bölümü menajerine ya da eski kulübüne ödenecek şeklinde bir bilgim var."
"Başkan kendi açısından mantıklı bakıyor. Kartal ile başladım kötü geçti tribünler tepki gösterecek. Jesus'un maliyeti yüksek ama daha rahat ettirecek. Bence mantıklı karar İsmail Kartal. Fiyatı, tazminatı çok çok mantıklı. Niye mantıklı? Oyuncularla arası iyi, taraftarla iletişimi var, Süper Lig'i biliyor. Ama Ali Koç'u rahat ettirecek olan seçenek Jorge Jesus. Başkan der ki 'gittim ben marka hocayı aldım' yaslanır arkasına kahvesine yudumlar. Başarısızlık Jesus'a yazar. İşin para boyutu risk olabilir. Zor karar."