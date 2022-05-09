İşte Ali Koç'tan sezonun ilk transferi! İrfan Can Kahveci'ye panik yaptıracak yıldız

"Kim Min-jae takımda kalırsa, Fenerbahçe'nin en büyük transferi o olur. Özellikle İngiltere'den çıkış maddesini ödemeye niyetli takımlar var. Ayrılma ihtimalini %51 olarak görüyorum. Yapılan anlaşma gereği Kim Min-jae'nin bonservis ücretinin tamamı Fenerbahçe'nin kasasına girmeyecek diye biliyorum. Bir bölümü menajerine ya da eski kulübüne ödenecek şeklinde bir bilgim var."