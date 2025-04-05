İstanbul'un leylekli köyünde bahar hazırlıkları: Göçten gelen kuşların rahatı için seferber oldular

HER SENE YAKLAŞIK 45 GÜN BURADA KALIRLAR

Sazlıbosna Mahallesi sakinlerinden Muhammet Gülten, "Leylekler ile çok güzel anlaşıyoruz. Onların sesleri bizi çok mutlu ediyor. Şehrin bir çok noktasından buraya insanlar onları görmeye geliyor hatta turistler bile geliyorlar. Onların fotoğrafını çekmek istiyorlar. Her sene yaklaşık 45 gün burada kalırlar ve biz bu durumdan çok memnunuz. Kafamın üzerinden geçiyor bazen. Onlar bizim canımız, ciğerimiz onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.