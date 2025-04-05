İstanbul'un leylekli köyünde bahar hazırlıkları: Göçten gelen kuşların rahatı için seferber oldular
İstanbul'un Leylekli köyü olarak bilinen Arnavutköy Sazıbosna Mahallesi'nde göç yolculuğundaki leylekler dron ile görüntülendi. Köy ile leylekler arasında oluşan ve uzun süredir devam eden bağ nedeniyle göç yolculuğundaki leylekler her sene bu köyde mola veriyor. Leyleklerin mola verirken rahat etmesi için köy sakinleri tarafından elektrik direkleri, ev çatıları ve bir çok noktaya leylek yuvaları inşa edildi. Leylekler ve ev sahipliği yapan Sazlıbosna Mahallesi dron kamerasıyla görüntülendi. Ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.
İHA
• 05 Nisan 2025 - 10:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Nisan 2025 - 10:42 • Son Güncelleme: