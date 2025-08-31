İstanbul'dan memleketine taşındı 60 yaşından sonra hayalini gerçekleştirdi! Devlet desteğiyle üretici oldu

5

Özyılmaz, hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunduğu projesine destek sağlandığını ifade ederek, "Seramızı kurduk ve bu yıl ilk kez sebze ve meyve üretimine başladık." dedi.Yüksek rakım ve sert iklim şartları nedeniyle projeye başlarken endişelendiğini anlatan Özyılmaz, şöyle devam etti:"Burası benim hayalimdi. Merakındaydım zaten. İnternette de görüyorduk, istiyorduk üretimi. Yüksek rakım, 'Burada olur mu, olmaz mı?' tereddüdünde kaldık. Ama yaptık, oldu. Devlet desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Bu yıl ilk kez üretim gerçekleştiriyoruz. Yaptık ve başardık, çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim."