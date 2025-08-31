İstanbul'dan memleketine taşındı 60 yaşından sonra hayalini gerçekleştirdi! Devlet desteğiyle üretici oldu
Kaynak : AA
İstanbul’da uzun yıllar yaşadıktan sonra, eşinin emekli olmasıyla birlikte memleketi Giresun’a dönüş yapan Nurifer Özyılmaz, burada hayalini kurduğu kırsal yaşama adım attı. Doğayla iç içe bir yaşam sürmek isteyen Özyılmaz, 2 bin rakımlı Güzelyurdu Mahallesi’ndeki arazisinde tarıma yöneldi. Devletin kırsal kalkınma projeleri kapsamında sağladığı destekten yararlanarak, bu yıl bahçesine modern bir örtü altı sera kurdu.
Üretime katkıda bulunmak isteyen Özyılmaz, geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesine başvurdu.
Özyılmaz, proje kapsamında sağlanan destekle bu yıl Güzelyurdu Mahallesi'nde 2 bin rakımdaki bahçesinde örtü altı sera kurdu. Dört çocuk annesi Özyılmaz, serada domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ve karpuz yetiştiriyor.
Nurifer Özyılmaz, AA muhabirine, eşinin emekli olması üzerine İstanbul'dan memleketleri Yavuzkemal beldesine geri dönme kararı aldıklarını söyledi.Yörede hayvancılık ve tarımın yaygın olduğunu belirten 60 yaşındaki Özyılmaz, kendisinin de özellikle örtü altı sebze ve meyve üretmeyi hayal ettiğini dile getirdi.
Özyılmaz, hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunduğu projesine destek sağlandığını ifade ederek, "Seramızı kurduk ve bu yıl ilk kez sebze ve meyve üretimine başladık." dedi.Yüksek rakım ve sert iklim şartları nedeniyle projeye başlarken endişelendiğini anlatan Özyılmaz, şöyle devam etti:"Burası benim hayalimdi. Merakındaydım zaten. İnternette de görüyorduk, istiyorduk üretimi. Yüksek rakım, 'Burada olur mu, olmaz mı?' tereddüdünde kaldık. Ama yaptık, oldu. Devlet desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Bu yıl ilk kez üretim gerçekleştiriyoruz. Yaptık ve başardık, çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim."