İstanbul'dan memleketine döndü, üretime başladı! 9 çeşit ürün ile ilk hasadını yaptı

Siyez buğdayı ve arpa gibi ürünler başta olmak üzere 9 çeşit farklı tohum ekimi yapan Özer, yine Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından aldığı makinelerle hasadını gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile üretime yöneldiğini kaydeden Özer, verimli bir hasat sezonu geçirdiğini ve yeni yılda da destekler ile üretim alanlarını 600 dönüme çıkarmak istediğini kaydetti. Özer, "2024 yılında İstanbul’dan köyüme dönerek tarımsal faaliyetlere başladım. Ordu Büyükşehir Belediyemizin tohum ve makine ekipman destekleri ile 200 dönüm alanda üretim gerçekleştirdim. Şimdi ise hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Verimli bir sezon geçirdik. Bu süreçte tohum desteği başta olmak üzere özellikle de tarım makineleri işlerimi çok kolaylaştırdı. Hem ekimde, hem de hasat sezonunda bu makinelerden yararlandık. Bu destekler olduğu sürece gelecek yıl üretimimi 600 dönüm alana çıkarmak istiyorum.