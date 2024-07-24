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İstanbul'da yağmur başladı! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 24 Temmuz 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

KIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°CParçalı ve az bulutlu

7İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

İZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

8İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

9İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°CParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

10İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu

11İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

ÇANKIRI °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

12İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

DÜZCE °C, 32°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°CParçalı bulutlu

15İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

ARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

ERZURUM °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

MALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19İstanbulda yağmur başladı Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık