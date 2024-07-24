İstanbul'da yağmur başladı! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi

DÜZCE °C, 32°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı