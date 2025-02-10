İstanbul'da kar asıl şimdi başlıyor! AKOM ve MGM uyardı: Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası megakente ulaştı
AKOM ve MGM günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Bu kez çok daha yoğun yağış başlıyor. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Sıcaklıklar Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisiyle daha da düşüyor. Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kenti uyardı. AKOM ise beklenen kar yağışı için devrede.
• 10 Şubat 2025 - 09:12 • Son Güncelleme:
• 10 Şubat 2025 - 09:12 • Son Güncelleme: