İstanbul'da ilçe ilçe hissedilen sıcaklıklar ve nem oranları | İki ilçe nemden eriyor





Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6 iken, nem oranı yüzde 95 olarak ölçüldü.



Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.



Sarıyer'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 30,4, nem oranı ise yüzde 97 olarak kaydedildi.



Silivri'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.



Sultanbeyli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı ise yüzde 89 olarak ölçüldü.



Sultangazi'de hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 28,8, nem oranı yüzde 85 oldu.



Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9, nem oranı da yüzde 84'ü bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.



Tuzla'da hava sıcaklığı 25,5, hissedilen sıcaklık 28,5 iken, nem oranı da yüzde 89'u buldu.



Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.



Üsküdar'da hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 28,9, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 85'e ulaştı.



Megakentte genel hava sıcaklığı sabahın ilk saatleri itibarıyla 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3 derece ve nem oranı yüzde 85'i buldu.