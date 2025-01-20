İstanbul'da grip alarmı! Aciller dolup taşıyor

Karcaoğlu, “Geçmiş yıllarda grip aşısı daha yaygın bir şekilde yapılıyordu, bugün ise bilinçli insanlar bu aşıyı yaptırıyor. Aşılama oranlarının düşmesi, özellikle okullar ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda gribin hızla yayılmasına yol açıyor. Bu durum, sadece grip değil, diğer viral enfeksiyonların da artmasına sebep oluyor” dedi. Prof. Dr. Karcaoğlu, Kovid-19’un etkilerinin tamamen sona ermediğine dikkat çekerek, “Eskiden düzenli olarak yapılan Kovid testlerinin artık yapılmıyor olması durumu daha karmaşık hale getiriyor. Acil servisleri dolduran hastaların önemli bir kısmı Kovid olabilir ancak test yapılmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil” diye konuştu.