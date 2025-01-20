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İstanbul'da grip alarmı! Aciller dolup taşıyor

İstanbul dahil pek çok şehirde grip alarmı verildi. Vaka artışları sonrası aciller dolup taştı. Uzmanlar bu durumu düşük aşılama oranlarına ve kovid-19 etkilerine bağlıyor.

• 20 Ocak 2025 - 08:05 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2025 - 08:05 • Son Güncelleme:
1İstanbulda grip alarmı Aciller dolup taşıyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Kış aylarının etkisini göstermesiyle İstanbul’da grip vakalarında büyük bir artış gözleniyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Özgür Karcaoğlu, acil servislerdeki doluluğun temel nedenlerinden birinin düşük aşılama oranları olduğunu belirtti.

2İstanbulda grip alarmı Aciller dolup taşıyor

Karcaoğlu, “Geçmiş yıllarda grip aşısı daha yaygın bir şekilde yapılıyordu, bugün ise bilinçli insanlar bu aşıyı yaptırıyor. Aşılama oranlarının düşmesi, özellikle okullar ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda gribin hızla yayılmasına yol açıyor. Bu durum, sadece grip değil, diğer viral enfeksiyonların da artmasına sebep oluyor” dedi. Prof. Dr. Karcaoğlu, Kovid-19’un etkilerinin tamamen sona ermediğine dikkat çekerek, “Eskiden düzenli olarak yapılan Kovid testlerinin artık yapılmıyor olması durumu daha karmaşık hale getiriyor. Acil servisleri dolduran hastaların önemli bir kısmı Kovid olabilir ancak test yapılmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil” diye konuştu.

3ÇOCUKLAR AĞIR GEÇİRİYOR

ÇOCUKLAR AĞIR GEÇİRİYOR

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli de şunları dedi:

4İstanbulda grip alarmı Aciller dolup taşıyor

“İstanbul’da ve ülkemiz genelinde grip vakalarında belirgin bir artış var. Bu durum hem acil servis ve polikliniklerde hem de servislerde ciddi bir yoğunluğa sebep oldu. Gribin her yaş grubunda ciddi seyir gösterdiğini gördük. Bu yıl grip olan çocuklarda 39 dereceyi aşan ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, sürekli uyuma isteği, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hastaların önemli bir kısmında su kaybı, beslenme bozukluğu ve akciğer enfeksiyonu gelişmesi sebebiyle hastaneye yatış ihtiyacı doğuyor.

5İNFLUENZA A ALARMI

İNFLUENZA A ALARMI

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı haftalık İnfluenza raporlarına göre, geçen ay grip vakalarının hızla artış gösterdiği ve özellikle ayın son haftalarında vakaların büyük bir kısmının İnfluenza A (H1N1) kaynaklı olduğu tespit edildi. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yayınladığı son raporda, RSV, grip vakalarında referans değerlerin üzerinde artış olduğu gözleniyor. Gripten korunmanın en etkili yolu aşı, risk gruplarının maske kullanması önemli.”