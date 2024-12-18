İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş dolandırıcılık! Ekspertiz firması tarafından dolandırıldı
Avcılar'daki bir ekspertiz firmasına satış öncesi aracını getiren kişiye iddiaya göre motorunda yağ olduğu ve aracını uyguna verirse satın alabileceği söylendi. Firmaya 9 bin TL ödeme yapan araç sahibi alıcının satıştan vazgeçmesi üzerine mağduriyet yaşadı. Araç sahibinin dolandırıldığını söyleyen farklı bir ekspertiz firması sahibi, "Ekspertiz, araç sahibi ve alıcıya araçta yoğun bir şekilde yağ ve 400 bin TL'lik masraf olduğunu söylüyor. Hiç bir ekspertiz aracın masrafıyla ilgili yorum yapamaz. Burada belli ki bir dolandırıcılık var” dedi.
İHA
• 18 Aralık 2024 - 16:38 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Aralık 2024 - 16:38 • Son Güncelleme: