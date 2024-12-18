İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş dolandırıcılık! Ekspertiz firması tarafından dolandırıldı

“ARAÇ SAHİBİNE ARACIN FİYATINI İNDİRİRSEN ALABİLİRİZ DİYORLAR”

Araç sahibinin dolandırıldığını söyleyen farklı bir ekspertiz firması sahibi Ersin Hasan, “Araç bize gelmeden önce farklı bir ekspertiz firmasına gitmiş. Ekspertiz yapan arkadaşlar sorun varmış gibi gösteriyor. Aslında aracı ekspertize gönderen kişi ile birbirlerini tanıyorlar. Tanıdık diye araç sahibini o ekspertize yönlendiriyorlar. Ekspertiz aracın motor contasının yanmış olduğunu, suya yoğun şekilde yağ karışımı olduğunu tespit ediyor. Ekspertiz, araç sahibi ve alıcıya araçta yoğun bir şekilde yağ ve 400 bin TL'lik masraf olduğunu söylüyor. Hiç bir ekspertiz aracın masrafıyla ilgili yorum yapamaz. Burada belli ki bir dolandırıcılık var. Araç sahibine aracın fiyatını indirirsen alabiliriz diyorlar. Araç sahibi bunu kabul etmiyor. Aracın ekspertiz paket fiyatı 13 bin 500 TL, fakat burada bir mağduriyet yaşanmış deyip araç sahibini kandırarak 9 bin TL almışlar. Araç ekspertizden çıktıktan sonra parasını araç sahibi ödüyor.