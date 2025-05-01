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Gündemİstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı! Taksim ve Saraçhane'de yoğun güvenlik önlemleri alındı
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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı! Taksim ve Saraçhane'de yoğun güvenlik önlemleri alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise araç bulamayınca yürüdü. Saraçhane Meydanı'nda ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de de güvenlik önlemleri alındı.

DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
1İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

2İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

3TURİSTLER DE ARAÇ BULAMADI

TURİSTLER DE ARAÇ BULAMADI

Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

4İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı.

5İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu.

6İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı. Dün akşam saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerde bulunduğu Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

7İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

8İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.

9İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

10İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.

11İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı Taksim ve Saraçhanede yoğun güvenlik önlemleri alındı

İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.