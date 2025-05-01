İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar kapatıldı! Taksim ve Saraçhane'de yoğun güvenlik önlemleri alındı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ise araç bulamayınca yürüdü. Saraçhane Meydanı'nda ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de de güvenlik önlemleri alındı.
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme: