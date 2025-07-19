Isparta'da gizli mağara keşfedildi! 81 ilden bunun için geliyorlar, içeri giren vücudunda değişimi hissediyor

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Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, mağaranın tarihi, ekolojik ve teolojik özellikleri ile birçok unsuru içinde barındırdığını söyledi.



Zindan'ın, Türkiye'deki gezilebilir alanı en fazla olan mağaralarından olduğuna işaret eden Aydın, "Ziyaretçileri, mağaranın girişinde tarihi Roma köprüsü karşılıyor. Devamında açık hava müzesini andıran çeşitli kabartmalı taşlar ve sütunlar yer alıyor. Akabinde ise mağaranın giriş kısmında Eurymedon tapınak alanı var, açık hava tapınağı. Hemen yan tarafından ırmak tanrıçasına ait mozaik var. Yapılan arkeolojik çalışmalarda bunlar ortaya çıkarıldı." diye konuştu.