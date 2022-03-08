İsmail Kartal'a serzeniş! 'Arda Güler varken Mesut'u nasıl oynatırsın?'

Biraz da günümüze gelelim. 2006’dan beri Fenerbahçe’nin altyapı birimlerinde görev yaptınız. Şimdiye kadar en çok hangi teknik adamdan ilgi gördünüz?En çok Vitor Pereira’dan ilgi ve alaka gördük. Dick Advocaat için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ama onun dışındaki hocalar maalesef istediğimiz gibi olmadı. Anlaşılan Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve İsmail Kartal gibi yerli hocalardan destek görmediniz. İsim zikretmek istemiyorum. Onların olduğu dönem ilgiden yoksunduk.