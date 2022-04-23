İsmail Kartal'a büyük şok! Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor
Süper Lig'de göreve geldiği 14 haftalık periyodda 10 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan, dün Ç.Rizespor'u 6-0 yenen İsmail Kartal büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Portekiz'e çıkarma yaptığı anlaşıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri hala devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, son olarak dün akşam Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.
Teknik Direktör İsmail Kartal’ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe 10 maçtır kaybetmedi. Son 10 Süper Lig maçından 9 galibiyet, 1 beraberlik ve son 6 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, en son 2019 yılının mayıs-ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.
Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aylar öncesinden Alman teknik adam Joachim Löw ile prensipte anlaşma sağladığı ve sezon sonundan itibaren takımın Löw'e emanet edileceği iddia edilmişti. Fakat son günlerde sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Aspor'un haberine göre özel uçağıyla Portekiz'e giden Ali Koç bu akşam Lizbon'da Jorge Jesus ile görüşecek. Başkan Koç ile birlikte Fenerbahçe'nin görüşme heyetinde Selahattin Baki'nin de bulunduğu ifade edildi.