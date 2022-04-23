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Fenerbahçeİsmail Kartal'a büyük şok! Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal'a büyük şok! Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor
• 23 Nisan 2022 - 16:16 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal'a büyük şok! Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Süper Lig'de göreve geldiği 14 haftalık periyodda 10 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan, dün Ç.Rizespor'u 6-0 yenen İsmail Kartal büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Portekiz'e çıkarma yaptığı anlaşıldı.

• 23 Nisan 2022 - 16:16 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri hala devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, son olarak dün akşam Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

2İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe 10 maçtır kaybetmedi. Son 10 Süper Lig maçından 9 galibiyet, 1 beraberlik ve son 6 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, en son 2019 yılının mayıs-ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

3İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aylar öncesinden Alman teknik adam Joachim Löw ile prensipte anlaşma sağladığı ve sezon sonundan itibaren takımın Löw'e emanet edileceği iddia edilmişti. Fakat son günlerde sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

4İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

İsmail Kartal ile seri galibiyetler alan ve lig ikinciliğine kadar yükselen Sarı Lacivertlilerde gelecek sezon da Kartal ile yola devam edilebileceği konuşuluyorken başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

5İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç öğlen saatlerinde özel uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni teknik direktör adayıyla görüşmek üzere havalandı.

6İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Aspor'un haberine göre özel uçağıyla Portekiz'e giden Ali Koç bu akşam Lizbon'da Jorge Jesus ile görüşecek. Başkan Koç ile birlikte Fenerbahçe'nin görüşme heyetinde Selahattin Baki'nin de bulunduğu ifade edildi.

7İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Ali Koç'un son günlerde Benfica efsanesi olan Jorge Jesus ile sıkı temas halinde olduğu iddia edilmişti. 67 yaşındaki teknik adam Jesus, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Portekizli menajer, son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

8İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

Jorge Jesus'un ikinci Benfica serüveni 1,5 sezon sürdü. Flamengo ile Brezilya Ligi ve Copa Libertadores şampiyonluklarını kazandıktan sonra Portekiz ekibine dönen Jesus'un görevine Porto maçından sonra son verilmişti.

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10İsmail Kartala büyük şok Özel uçağıyla gitti... Ali Koç yeni teknik direktörünü alıp geliyor

 

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