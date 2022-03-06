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Fenerbahçeİsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...
• 06 Mart 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...

Trabzonspor maçı öncesi sözleşmesi bitecek oyuncularda sorun yok açıklaması yapan İsmail Kartal ve Fenerbahçe camiasına şok bir haber geldi. Yetenekli futbolcun yeni kontrata imza atmadığı ortaya çıkarken, 21 yaşındaki ismin yurtdışına gitmeyi kafasına koyduğu bildirildi.

• 06 Mart 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

2İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. "Hatta kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

3İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Futbolculuğu ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi." diye konuştu.

4İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" şeklinde gelen soruya, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum." sözlerini kullandı.

5İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Volkan Demirel, son olarak "Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna "O konular burada konuşulacak konular değil. Fenerbahçe camiasına şu anda hiçbir şey söyleyemem." şeklinde yanıt verdi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine dönen Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşanadı.

7İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Sarı lacivertlilerin Berke'yi takımda tutmak istediği ve bunun için genç eldivenle görüşme yaptığı bilinirken, Berke cephesinden Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt gelmediği ve görüşmelerde henüz mesafe alınamadığı kaydedildi.

8İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Öte yandan Berke'nin, kariyeriyle ilgili yeni kararını sezon sonunda almak istediği ve bunu da Fenerbahçeli yetkililere bildirdiği öğrenildi.

9İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Öte yandan Fenerbahçeli yetkililerle Berk Özer'in temsilcilerinin arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin tıkandığı, tarafların sezon sonunda yeniden buluşacağı aktarıldı.

10İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

Berke bu sezon toplamda 19 maçta oynarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maçta da ağlarında gol görmedi.

11İsmail Kartal sorun yok imzalayacak demişti Ali Koça büyük şok masadan kalktı...

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