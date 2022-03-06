İsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...
Trabzonspor maçı öncesi sözleşmesi bitecek oyuncularda sorun yok açıklaması yapan İsmail Kartal ve Fenerbahçe camiasına şok bir haber geldi. Yetenekli futbolcun yeni kontrata imza atmadığı ortaya çıkarken, 21 yaşındaki ismin yurtdışına gitmeyi kafasına koyduğu bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. "Hatta kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi." ifadelerini kullandı.
Futbolculuğu ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi." diye konuştu.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine dönen Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşanadı.