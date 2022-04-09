İsmail Kartal şok oldu! Torrent'ten inanılmaz ters köşe! Kerem derken...

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.