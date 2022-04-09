İsmail Kartal şok oldu! Torrent'ten inanılmaz ters köşe! Kerem derken...
Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin sakatlıklarıyla boğuşan Domenec Torrent'e 3 futbolcudan haber geldi. Kerem'in oynayıp oynamama durumuna göre hazırlıklarını yapan İsmail Kartal işin içine şimdi diğer oyuncuları da dahil edecek...
Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.
Torrent, derbide mutlaka sahada görmek istediği Kerem Aktürkoğlu'nun adeta üzerine titriyor. Kulüp doktorları da genç oyuncuyu dev mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Karagümrük maçında sakatlanıp kenara alınan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu gelişme Sarı - Kırmızılılar'da şok etkisi yaratmıştı. Takımın en önemli kozu konumundaki 23 yaşındaki futbolcuya kulüp doktorları yoğun bir tedavi programı uyguladı. Ağrılarının azaldığını söyleyen Kerem, teknik direktör Torrent'ten görev bekliyor.