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Galatasarayİsmail Kartal şok oldu! Torrent'ten inanılmaz ters köşe! Kerem derken...
HaberlerGalatasaray Haberleri İsmail Kartal şok oldu! Torrent'ten inanılmaz ters köşe! Kerem derken...
• 09 Nisan 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal şok oldu! Torrent'ten inanılmaz ters köşe! Kerem derken...

Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin sakatlıklarıyla boğuşan Domenec Torrent'e 3 futbolcudan haber geldi. Kerem'in oynayıp oynamama durumuna göre hazırlıklarını yapan İsmail Kartal işin içine şimdi diğer oyuncuları da dahil edecek...

• 09 Nisan 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...
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Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

2İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

3İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun tedavisine devam edildi.

4İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı. Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.

6İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Torrent, derbide mutlaka sahada görmek istediği Kerem Aktürkoğlu'nun adeta üzerine titriyor. Kulüp doktorları da genç oyuncuyu dev mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

7İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Fenerbahçe karşısında oynamayı çok isteyen Kerem, bugün idmanda son kez denenecek. Torrent ve sağlık ekibinin kararına göre Sarı-Kırmızılı oyuncunun yarın forma giyip giymeyeceği belli olacak.

8İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Karagümrük maçında sakatlanıp kenara alınan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu gelişme Sarı - Kırmızılılar'da şok etkisi yaratmıştı. Takımın en önemli kozu konumundaki 23 yaşındaki futbolcuya kulüp doktorları yoğun bir tedavi programı uyguladı. Ağrılarının azaldığını söyleyen Kerem, teknik direktör Torrent'ten görev bekliyor.

9İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Posta'nın haberine göre; Cimbom'un yıldızı Torrent ile yaptığı görüşmede "Ağrılarım çok azaldı, Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçında arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu maçın camiamız için önemini biliyorum.

10İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

Bu nedenle sahada olmalıyım. Her türlü fedakarlığa hazırım" ifadesini kullandı. Dün fizyoterapistler eşliğinde çalışan Kerem Aktürkoğlu bugünkü son taktik antrenmanında takıma katılması halinde derbide ilk 11'de oynayacak.

11İsmail Kartal şok oldu Torrentten inanılmaz ters köşe Kerem derken...

 

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