İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
Pazar günü Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'la son derece kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. Kulüp doktorlarına gösterdiği sert tepki nedeniyle 11'den kesilen yıldız futbolcunun derbide oynayabileceği bilgisi verildi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Enner Valencia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler’in ligde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seride Kartal’ın kadro istikrarı sağlamasının büyük payı oldu. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor karşısında 4-0 kazanan kadrodan 10 ismi derbide de sahaya sürmeyi planlıyor. İsmail Kartal’ın kararsız kaldığı tek bölge sol bek...
Savunmanın solu için son aday ise Attila Szalai. Macar futbolcu son dönemde stoperden sol beke geçiş yaptı. Szalai, üç oyuncu arasında defansif yönü en güçlü isim. Özellikle Galatasaray’ın Babel’e uzun top yollayarak başlattığı atakları kesmek için 23 yaşındaki futbolcu en ideal aday. Szalai’nin zaafı ise Ferdi gibi maç eksiğinin bulunması ve rekabete girdiği diğer iki arkadaşına oranla hücumda biraz daha etkisiz olması.