İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Savunmanın solu için son aday ise Attila Szalai. Macar futbolcu son dönemde stoperden sol beke geçiş yaptı. Szalai, üç oyuncu arasında defansif yönü en güçlü isim. Özellikle Galatasaray’ın Babel’e uzun top yollayarak başlattığı atakları kesmek için 23 yaşındaki futbolcu en ideal aday. Szalai’nin zaafı ise Ferdi gibi maç eksiğinin bulunması ve rekabete girdiği diğer iki arkadaşına oranla hücumda biraz daha etkisiz olması.