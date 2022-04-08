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Fenerbahçeİsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
• 08 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı! FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Pazar günü Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray'la son derece kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. Kulüp doktorlarına gösterdiği sert tepki nedeniyle 11'den kesilen yıldız futbolcunun derbide oynayabileceği bilgisi verildi.

• 08 Nisan 2022 - 13:00 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir
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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

2İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, Enner Valencia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

3İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Bir süredir sakatlığından dolayı forma giyme şansı bulamayan Enner Valencia'nın, Galatasaray derbisinde forma giyebileceği bilgisine yer verildi.

4İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Öte yandan haberde, Enner Valencia'nın Galatasaray derbisi için İstanbul'da özel bir fizyoterapist ile çalıştığı ve Galatasaray derbisinde kadroda olmasının muhtemel olduğu bilgisine yer verildi.

5İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Enner Valencia bu sezon toplamda 27 müsabakada rol alırken, 10 gol 5 asist üretti.

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Fenerbahçe, derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor. İsmail Kartal, sahada takımını sıkı bir şekilde çalıştırırken, bir yandan da Galatasaray maçının stratejisini ve sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışıyor.

7İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Sarı-Lacivertliler’in ligde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seride Kartal’ın kadro istikrarı sağlamasının büyük payı oldu. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor karşısında 4-0 kazanan kadrodan 10 ismi derbide de sahaya sürmeyi planlıyor. İsmail Kartal’ın kararsız kaldığı tek bölge sol bek...

8İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Filip Novak, Ferdi ve Szalai’nin yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Çek savunmacı, son Kayserispor maçında da sahanın iyilerinden biriydi. Novak’ın zayıf yönü, savunmada zaman zaman aksaması.

9İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Kartal, taktik idmanlarda sol bekte Ferdi Kadıoğlu’nu denedi. 22 yaşındaki oyuncunun özellikle geriden oyun kurulumunda sağladığı büyük katkı, enerjik yapısı onu ön plana çıkarıyor. Başarılı oyuncunun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle maç eksiği bulunması en önemli dezavantajı.

10İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Savunmanın solu için son aday ise Attila Szalai. Macar futbolcu son dönemde stoperden sol beke geçiş yaptı. Szalai, üç oyuncu arasında defansif yönü en güçlü isim. Özellikle Galatasaray’ın Babel’e uzun top yollayarak başlattığı atakları kesmek için 23 yaşındaki futbolcu en ideal aday. Szalai’nin zaafı ise Ferdi gibi maç eksiğinin bulunması ve rekabete girdiği diğer iki arkadaşına oranla hücumda biraz daha etkisiz olması.

11İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

Şu anda Ferdi Kadıoğlu bir adım önde görünse de son karar yarın yapılacak idmanın ardından verilecek.

12İsmail Kartal onu da kadro dışı bırakmıştı FLAŞ GELİŞME derbide forma giyebilir

 

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