İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok
Devre arasında Filip Novak'ın sakatlığını göz önünde bulundurarak yönetimden genç futbolcuyu talep eden İsmail Kartal'ın bu isteği gerçekleşmemişti. Ali Koç'un masaya oturduğu oyuncu şimdi Trabzonspor'a transfer olmak üzere...
Fenerbahçe ’de taraftarların sabırsızlıkla beklediği sözleşme uzatma süreciyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Yönetim, uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'ya talip oldu.
Takvim'in haberine göre, 21 yaşındaki başarılı sol beki teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. Eren Elmalı'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bordo-mavililerin kadrosunda yer alan Tymoteusz Puchacz'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor. İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen'in ise performansları yeterli bulunmuyor. Gelecek sezon yerli kuralının değişmesi nedeniyle Trabzonspor'un o bölgeye yerli bir transfer yapması bekleniyor. Eren Elmalı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Genç yıldızın piyasa değeri 900 bin euro.