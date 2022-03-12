İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok

Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.