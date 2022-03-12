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Trabzonsporİsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok
HaberlerTrabzonspor Haberleri İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok
• 12 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok

Devre arasında Filip Novak'ın sakatlığını göz önünde bulundurarak yönetimden genç futbolcuyu talep eden İsmail Kartal'ın bu isteği gerçekleşmemişti. Ali Koç'un masaya oturduğu oyuncu şimdi Trabzonspor'a transfer olmak üzere...

• 12 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok
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Fenerbahçe ’de taraftarların sabırsızlıkla beklediği sözleşme uzatma süreciyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Yönetim, uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağladı.

2İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Genç yıldızın kontratı 4 yıl uzatılacak. Sarı-Lacivertliler ayrıca Serdar Aziz’le de el sıkıştı. Tecrübeli savunmacıyla da 3 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi ve Serdar’a önümüzdeki günlerde imzayı attırarak bu anlaşmalara resmiyet kazandıracak.

3İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.

4İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.

5İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Brezilya basınına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Habere göre kırmızı siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.

6İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Haberde; 1 numara için Athletico Paranaense'den Santos, 6 numara için Lyon'dan Thiago Mendes ve forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı.

7İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'ya talip oldu.

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Takvim'in haberine göre, 21 yaşındaki başarılı sol beki teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi. Eren Elmalı'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

Bordo-mavililerin kadrosunda yer alan Tymoteusz Puchacz'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor. İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen'in ise performansları yeterli bulunmuyor. Gelecek sezon yerli kuralının değişmesi nedeniyle Trabzonspor'un o bölgeye yerli bir transfer yapması bekleniyor. Eren Elmalı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Genç yıldızın piyasa değeri 900 bin euro.

10İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı Ahmet Ağaoğlundan Ali Koça büyük şok

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