• 26 Nisan 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...
Dün Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan ve Portekizli teknik adamı İstanbul'a getirmeye hazırlanan Ali Koç için diğer taraftan İsmail Kartal eleştirileri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sorunu çözülmeyi beklerken diğer taraftan da Mesut Özil - Ozan Tufan hakkında karar çıktı.
• 26 Nisan 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
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Teknik direktör değişikliği sonrası İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan ve ikicilik şansı devam eden Fenerbahçe'de gündem yeni hocanın kim olacağı...
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Başkan Ali Koç, yeni sezonda yeni hocayla devam edileceğini açıklamıştı ancak İsmail Kartal'ın bu performansı işleri değiştirdi.
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Kanarya'nın listesinde Löw, Jorge Jesus gibi isimler bulunurken, flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişme yok. Af beklentisi olan iki yıldızla ilgili İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürüldü. Başarılı çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor. Fenerbahçe ikilinin olmadığı 4 maçı kazandı.