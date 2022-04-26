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Fenerbahçeİsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...
• 26 Nisan 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Dün Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varan ve Portekizli teknik adamı İstanbul'a getirmeye hazırlanan Ali Koç için diğer taraftan İsmail Kartal eleştirileri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sorunu çözülmeyi beklerken diğer taraftan da Mesut Özil - Ozan Tufan hakkında karar çıktı.

• 26 Nisan 2022 - 13:25 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...
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Teknik direktör değişikliği sonrası İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan ve ikicilik şansı devam eden Fenerbahçe'de gündem yeni hocanın kim olacağı...

2İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Başkan Ali Koç, yeni sezonda yeni hocayla devam edileceğini açıklamıştı ancak İsmail Kartal'ın bu performansı işleri değiştirdi.

3İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Kanarya'nın listesinde Löw, Jorge Jesus gibi isimler bulunurken, flaş bir gelişme yaşandı.

4İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Göreve gelmesi ile birlikte çıkışa geçirdiği F.Bahçe ile İsmail Kartal arasındaki anlaşma sezon sonunda bitecek.

5İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Yeni dönem için yönetim, çalışmalarını hızlandırırken Başkan Ali Koç da Joachim Löw ve Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ile görüştü.

6İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Fakat Başkan Koç artık birinci sıraya Jesus'u koydu. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Benfica ile kontratı biterken geçtiğimiz günlerde de ekibi ile buluşup fotoğraf paylaşmıştı.

7İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Bu kare "F.Bahçe teknik ekibi" olarak yorumlanırken, taraftarda ise İsmail Kartal'ın devam etmesi görüşü hakim...

8İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

10 maçlık yenilmezlik serisi ile takımı ikinci sıraya kadar çıkaran Kartal'ın, teknik patronluk koltuğunda kalmasını isteyen taraftar, geçen sezon takıma alışan Emre Belözoğlu'nun gönderilmesi sonrasında yaşanan sorunların tekrarlanmasını istemiyor.

9İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Bu arada aralık ayından beri boşta olan Jesus ile ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro (Yaklaşık 142 milyon TL) olduğu öğrenildi.

10İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

İSMAIL KARTAL - FENERBAHÇE: 17 MAÇ - 10 GALİBİYET - 1.94 PUAN ORT

11JORGE JESUS - BENFICA

JORGE JESUS - BENFICA

83 MAÇ 53 GALİBİYET 2.11 PUAN ORT

12İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişme yok. Af beklentisi olan iki yıldızla ilgili İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürüldü. Başarılı çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor. Fenerbahçe ikilinin olmadığı 4 maçı kazandı.

13İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

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