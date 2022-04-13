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Fenerbahçeİsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı
• 13 Nisan 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Fenerbahçe'yi 2.sıraya kadar taşıyan ve Ali Koç'a detaylı bir rapor bıraktığı öğrenilen İsmail Kartal'ın 7 futbolcunun hesabını kestiği anlaşıldı. İşte sarı lacivertli kulüpte yaşanan son dakika gelişmesi...

• 13 Nisan 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı
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Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'ın da üzeri çizildi.

2İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertliler isimleri büyük, futbolları kayıp oyuncularla daha fazla devam etmeme kararı aldı.

3İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

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Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde.

5İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke'yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas'la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

6İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Sezon başında transferi tartışılan Serdar Dursun, kendisine "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" yakıştırması yapanlara sahada cevap verdi. Valencia ve Berisha'yla girdiği rekabetten zaferle çıkan 30 yaşındaki millî oyuncu, sarı lacivertlilerin bir numaralı golcüsü oldu.

7İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Ligde 10 kez ağları havalandırarak takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Semih Şentürk'ten sonra çift haneli gol rakamına ulaşan ilk Türk olmayı başardı.

8İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkındaki kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

9İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut'un hem de Ozan'ın teknik direktör İsmail Kartal'dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal'ın bu sezon ne Mesut'a ne de Ozan'a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.

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11İsmail Kartal depremi Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

 

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İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı