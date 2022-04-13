İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut'un hem de Ozan'ın teknik direktör İsmail Kartal'dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal'ın bu sezon ne Mesut'a ne de Ozan'a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.