İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Fenerbahçe'yi 2.sıraya kadar taşıyan ve Ali Koç'a detaylı bir rapor bıraktığı öğrenilen İsmail Kartal'ın 7 futbolcunun hesabını kestiği anlaşıldı. İşte sarı lacivertli kulüpte yaşanan son dakika gelişmesi...
Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'ın da üzeri çizildi.
Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.
Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke'yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas'la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.
Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut'un hem de Ozan'ın teknik direktör İsmail Kartal'dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal'ın bu sezon ne Mesut'a ne de Ozan'a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.