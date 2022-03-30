İsmail Kartal 8 hafta kala Ali Koç'a rapor bıraktı Fenerbahçe'de 10 futbolcu kendine yeni kulüp bakmaya başladı

2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe’de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal’la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.