İsmail Kartal 8 hafta kala Ali Koç'a rapor bıraktı Fenerbahçe'de 10 futbolcu kendine yeni kulüp bakmaya başladı
Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala Samandıra'daki son durumun röntgenini çeken ve Ali Koç'a geniş kapsamlı bir rapor bırakan İsmail Kartal'ın 10 futbolcunun hesabını kestiği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de 2 ay sonra yaşanacak o ayrılıklar...
Fenerbahçe 'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu. İngiliz ekibinin 9 yıldır takımda forma giyen Jack Stephens'in yerine Macar savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Ali Koç'un '20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmam bile' dediği Attila Szalai sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edebilir. İngiliz basınında çıkan habere göre Southampton, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.
Haber detayında 2013 yılından beri Southampton'da forma giyen Jack Stephens ile yolların ayrılacağı ve yerine Attila Szalai'nin kadroya katılacağı bilgisine yer verildi. Ayrıca İngiliz ekibinin Attila Szalai transferi için en az 20 milyon euroyu hazırlaması gerektiğine de değinildi.
Attila Szalai'nin Southampton'a transferinin 20 milyon euronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Macar savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçebilir. Zira Fenerbahçe bugüne kadar en yüksek transfer satışını Elvir Baljic'i 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndererek yapmıştı.
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 61 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe’de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal’la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.
TFF”nin 2022-23 sezonunda başlatacağı ‘Alt yapıdan yetişen 1 oyuncunun ilk 11’de forma giyme zorunluluğu’ başta Arda Güler ve sezonu Giresunspor’da kiralık olarak geçiren önümüzdeki sezon takıma geri dönecek Muhammed Gümüşkaya’nın önünü açarken, sol bek Çağtay Kurukalıp, merkez orta sahada oynayan 18 yaşındaki Jin-ho Jo, 10 numara oynayan 15 yaşındaki İsak Vural...
Miami doğumlu sol kanat ve hücumcu orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Bora Aydınlık, 19 yaşındaki forvet Arda Okan Kurtulan, çok beğenilen ve önümüzdeki yıl daha fazla forma şansı bulacağına inanılan alt yapının golcüsü 17 yaşındaki santrafor Melih Bostan takımın yeni yıldızları olmak ve adlarından bahsettirmek için çalışmalarını hızlandırdılar.
Sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa, Berke Özer ve Ozan Tufan’ın önümüzdeki sezon kadroda olmayacağı kesinleşirken, Fenerbahçe’de bir türlü eski performansına ulaşamayan Nazım Sangare ile göreve gelecek yeni teknik adam Fenerbahçe’yi 3’lü defans oynatmazsa Marcel Tisserand ile karşılıklı görüşülerek yol ayrımına girilecek.
Diego Rossi için satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı ve Filip Novak'ın takımdaki geleceği ise lig sonuna kadar sergileyeceği performansa bağlı. Enner Valencia'nın son haftalarda kadroya alınmaması nedeniyle oluşan spekülasyonlar yüzünden oyuncunun önümüzdeki yıl kadroda olma ihtimali riske girdi. Aynı şekilde sözleşmesi 2023'te sona erecek Luiz Gustavo'nun da durumu belirsizliğini koruyor.