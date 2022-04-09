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Fenerbahçeİsmail Kartal '2.adam olmam demişti! Açıkladı "Derbiden sonra F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü..."
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal '2.adam olmam demişti! Açıkladı "Derbiden sonra F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü..."
• 09 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal '2.adam olmam demişti! Açıkladı "Derbiden sonra F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü..."

Yarın Galatasaray'la son derece kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11 hemen hemen belli olurken, sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu belirsizliği yaşanmaya devam ediliyor. 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı devirmesi halinde Fenerbahçe'de yeni teknik direktör hamlesi yeniden masaya yatırılacakmış gibi gözükürken, ünlü futbol yorumcusu Bülent Timurlenk'in 'Jorge Jesus ve Joachim Löw sesleri kısılacak' sözleri ise bir hayli dikkat çekti. İşte dev mücadele öncesi her iki cephede de yaşanan sıcak gelişmeler...

• 09 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...
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Süper Lig'de haftanın maçında Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil kadro dışı kaldı. 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Galatasaray ise Antep mağlubiyet sonrası Karagümrük'ü yenerek moral depoladı.

2İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

Peki maçın belirleyici faktörleri neler ve isimleri kimler olacak? Derbi öncesi SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte iki takımda belirleyici olacak olan faktörler...

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1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var

4İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

2- F.Bahçe, maça sakat ve cezalı problemi olmadan çıkacak. G.Saray'a Kadıköy'de kaybettiği son iki derbide Gustavo'nun yokluğu mühimdi… Şimdi o pozisyonda Crespo var.

5İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

Sol beke Ferdi'nin dönüşüyle birlikte Pereira döneminde 'üçlü mü oynar, dörtlü mü' gibi soruların öznesiydi. F.Bahçe'nin şimdi sahaya süreceği 11'i tahmin etmek zor değil. Altay'ın önünde Osayi, Serdar, Kim, Ferdi; orta sahada Crespo, Zajc, Mert Hakan üçlüsü, sağda İrfan, solda Rossi, en uçta Serdar

6İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

3- F.Bahçe'nin derbiyi kazanmak için 2 büyük nedeni var… Birincisi; ikincilik yarışı için 3 puan lazım. İkincisi ise lig tarihinde evinde hiçbir takıma 3 sezon art arda yenilmeyen F.Bahçe'nin son iki sezonda ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiş olması.

7İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

Ayrıca 50 bin taraftarın desteğiyle oynayacak. Eksiği yok... Son haftaların en iyi futbolunu oynayan takımı ve orta sahada rakibinden daha yetenekli futbolculara sahip.

8İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

4- G.Saray, Barcelona'ya elendiği gece 3 kulvara da kepenk indirdi. Ancak Beşiktaş derbisindeki motivasyonun Avrupa Ligi'ndeki motivasyona eşit olduğunu ve Muslera'nın da röportajda "Lig ve Avrupa arasındaki fark, konsantrasyon problemimizdi" sözünü hatırlarsak, takımın derbi aşkına bu kepenkleri yukarıya kaldırabileceğini söyleyebiliriz.

9İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

5- Kerem Kadıköy'de sahaya çıkarsa F.Bahçe'nin derbide 'net favori' tahmininden 'net' kelimesini kaldırırız. Genel beklenti topa yüzde 40 sahip olacak G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bitiremediği hücumlarda kontrataklarla rakip kaleye gitmesi. İki takım da yakaladıkları pozisyon sayılarına bakıldığında gol vuruşlarında başarısız.

10İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

6- İsmail Kartal için bu derbi 3 puandan fazlası. Kartal, kazanırsa gelecek sezon için hoca arayışlarının sesi kısılır. Ancak aksi bir sonuç, verdiği emeğinin heba olmasına neden olabilir.

11İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

7- G.Saray'ın ibra edilmeyen yönetiminin, Domenec Torrent'le neden yarım sezon artı 1 yıl kontrat imzaladığını kimse bilmiyor.

12İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

Şimdi x tarihte göreve gelecek olan G.Saray'ın yeni yönetimi, Katalan hocayla yolları ayırmak isterse önümüzdeki sezon ücretini ödemek zorunda.

13İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

8- Torrent, iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinde takımını iyi hazırlamıştı. Ancak Terim sonrası G.Saray'ın koştuğu yokuştan düzlüğe çıktığını söylemek mümkün değil.

14İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

G.Saray hâlâ eksi averajda ve Torrent döneminde de attığından fazlasını yemiş bir takım. Bir derbi için Gaziantep'te 3-1 kaybedilen maç elbette net bir referans değildir ancak yeterli bir ipucudur

15İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

9- Derbide F.Bahçe için kader adamı, serbest vuruş, uzaktan şut ve kendisine özgü ortalarıyla İrfan Can… Crespo ve Mert Hakan'ın da belirleyici olacağı 90 dakikada Kerem oynarsa karşısındaki Osayi Samuel'in defans performansı elbette değerli olacak.

16İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

10- Oyuna iştahlı başlayacak F.Bahçe karşısında baskı yiyecek olan G.Saray'da Muslera'nın pas tercihleri, yapacağı kurtarışlar kadar önemli.

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Kerem oynarsa sağda Babel, oynamazsa bu mevkide Emre Kılınç forma giyer. Torrent'in Pulgar'ı Taylan ile çift 6 olarak kullanıp orta sahayı Berkan'la tamamlaması mümkün ama geriye baktığımızda pek kolay değil. Hakem kararlarının öne çıkmayacağı bir 90 dakikanın geçmesi dileğiyle...

18İsmail Kartal 2.adam olmam demişti Açıkladı Derbiden sonra F.Bahçenin yeni teknik direktörü...

 

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