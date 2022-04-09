İsmail Kartal '2.adam olmam demişti! Açıkladı "Derbiden sonra F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü..."
Yarın Galatasaray'la son derece kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11 hemen hemen belli olurken, sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu belirsizliği yaşanmaya devam ediliyor. 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı devirmesi halinde Fenerbahçe'de yeni teknik direktör hamlesi yeniden masaya yatırılacakmış gibi gözükürken, ünlü futbol yorumcusu Bülent Timurlenk'in 'Jorge Jesus ve Joachim Löw sesleri kısılacak' sözleri ise bir hayli dikkat çekti. İşte dev mücadele öncesi her iki cephede de yaşanan sıcak gelişmeler...
Süper Lig'de haftanın maçında Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil kadro dışı kaldı. 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Galatasaray ise Antep mağlubiyet sonrası Karagümrük'ü yenerek moral depoladı.
Sol beke Ferdi'nin dönüşüyle birlikte Pereira döneminde 'üçlü mü oynar, dörtlü mü' gibi soruların öznesiydi. F.Bahçe'nin şimdi sahaya süreceği 11'i tahmin etmek zor değil. Altay'ın önünde Osayi, Serdar, Kim, Ferdi; orta sahada Crespo, Zajc, Mert Hakan üçlüsü, sağda İrfan, solda Rossi, en uçta Serdar
4- G.Saray, Barcelona'ya elendiği gece 3 kulvara da kepenk indirdi. Ancak Beşiktaş derbisindeki motivasyonun Avrupa Ligi'ndeki motivasyona eşit olduğunu ve Muslera'nın da röportajda "Lig ve Avrupa arasındaki fark, konsantrasyon problemimizdi" sözünü hatırlarsak, takımın derbi aşkına bu kepenkleri yukarıya kaldırabileceğini söyleyebiliriz.
5- Kerem Kadıköy'de sahaya çıkarsa F.Bahçe'nin derbide 'net favori' tahmininden 'net' kelimesini kaldırırız. Genel beklenti topa yüzde 40 sahip olacak G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bitiremediği hücumlarda kontrataklarla rakip kaleye gitmesi. İki takım da yakaladıkları pozisyon sayılarına bakıldığında gol vuruşlarında başarısız.
7- G.Saray'ın ibra edilmeyen yönetiminin, Domenec Torrent'le neden yarım sezon artı 1 yıl kontrat imzaladığını kimse bilmiyor.