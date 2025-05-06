İŞKUR'un ücretsiz kursunda eğitim aldı! Şimdi her ay Fransa'ya ihracat yapıyor
Burdur'da kadın girişimci Aysel Özcan (45) tarafından kurulan atölyede kadınlar tarafından üretilen bocce topları, Fransa'ya ihraç ediliyor. Geçen ay 1000 set (her sette 6 top) bocce topu gönderdiklerini belirten Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set olmak üzere toplamda 120 bin top siparişi aldıklarını söyledi. Aysel Özcan, "6 yıl önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin İŞKUR aracılığı ile açmış olduğu iş başı eğitim kursunda futbol topu dikmeyi öğrendim. Daha sonra bocce topunu dikmeyi öğrendim. 2024 yılına kadar üniversite bünyesinde çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açtım. Atölyemde 9 işçim var. Evlerde çalışan 60'a yakın kapamacı kadın var" dedi.
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 06 Mayıs 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 06 Mayıs 2025 - 10:25 • Son Güncelleme: