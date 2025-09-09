İskenderunluları yıllardır isyan ettiren sorun Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü

3

Trimer kazı çalışmalarının tamamlanması ile yolun en kısa sürede beton asfalta kavuşacağını belirten HBB Ulaşım Dairesi yetkilileri, yol kenarında bulunan liman ve tren garı bölgesinde 1240 metre uzunluğunda kaldırım yapıldığını ve yola bakan bölgede duvar örme çalışmasının tamamlandığını aktardı.Ayrıca, doğayı koruyan ve gelecek nesilleri önemseyen bakış açısıyla yaptığı ulaşım projesinde, cadde üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının başka bir projede yer aldığı belirtildi.