İskenderunluları yıllardır isyan ettiren sorun Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü
Kaynak : İHA
Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun ilçesinde yer alan Prof. Muammer Aksoy Caddesi’ni 4 şeritli hale getirerek şehirde yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kent trafiğini rahatlatmak amacıyla yaptığı projeleri İskenderun’da sürdürmeye devam ediyor. Şehirlerarası ulaşımın önemli bir hal aldığı İskenderun E-5 karayolu üzerinde çalışma yapan HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, servis yolu ile ana yol arasında bulunan refüjü ortadan kaldırdıktan sonra yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Mevcut trafik akışının daha güvenli ve akıcı hal alması adına İskenderun’un birçok noktasında proje geliştiren HBB, Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde 650 metre uzunluğunda 2 şeritli bulunan yolu genişleterek 4 şeritli yol haline gelmesini sağladı.
Trimer kazı çalışmalarının tamamlanması ile yolun en kısa sürede beton asfalta kavuşacağını belirten HBB Ulaşım Dairesi yetkilileri, yol kenarında bulunan liman ve tren garı bölgesinde 1240 metre uzunluğunda kaldırım yapıldığını ve yola bakan bölgede duvar örme çalışmasının tamamlandığını aktardı.Ayrıca, doğayı koruyan ve gelecek nesilleri önemseyen bakış açısıyla yaptığı ulaşım projesinde, cadde üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının başka bir projede yer aldığı belirtildi.