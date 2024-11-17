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İş yerini müzeye çevirdi! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Murat Dönmez (50), doğduğu köy Kapısuyu'nun kültürünü yaşatmak için 25 yıldır topladığı bin 500 parça antikayı, iş yerinde sergiliyor.

• 17 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 17 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
1İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

İşletmeci Murat Dönmez, doğduğu Kapısuyu köyünün kültürünü yaşatmak için 25 yıl önce antika parçalar toplamaya başladı.

2İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

Dönmez'in, restoranında sergilediği ahşap kapılar, silahlar, radyolar, mutfak aletleri veya hediyelik eşyalar gibi malzemelerden oluşan koleksiyon, bin 500 parçaya ulaştı.

3İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

Restoranın ziyaretçileri de tarihsel yolculuğa çıktıklarını kaydetti.

4İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

Koleksiyonunda 100 yılı aşkın bir tarih yattığını söyleyen Dönmez, "Başlarken hobi amacıyla başladım ancak hobim büyüyünce daha çok şey toplamaya başladım."

5İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

"Malzemelerin hepsini köyümden ve çevredeki 2 köyden topladım. Bazılarını arkadaşlarım hediye etti. Koleksiyonumdan parça satın almak isteyenler çok oluyor ama ne kadar para verirlerse versinler fark etmez, satmıyorum."

6İş yerini müzeye çevirdi Sebebi ise herkesi şaşırttı

"Öldüğümde ailem bunu korursa mutlu olurum. Bütün insanların, tarihine sahip çıkmasını arzu ediyorum" diye konuştu.