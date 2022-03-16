• 16 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
İrem Derici'den şaşırtan 'evlilik' çıkışı!
İrem Derici, Cem Belevi ile yaz aşkı yaşamış, ocak ayında ilişkiye ikinci bir şans tanımıştı. Derici, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi." şeklinde cevap verdi.
• 16 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
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İrem Derici, Cem Belevi ile yaz aşkı yaşamış, ocak ayında ilişkiye ikinci bir şans tanımıştı. Derici kendisine yöneltilen evlilik sorusuna “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi." şeklinde cevap verdi.
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'ÇOLUK ÇOCUK İSTEMİYORUM'
Şarkıcı, açıklamasını “Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım. Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikincisini yapıyor. Ben onlara agu gugu yapıyorum uzaktan, bana yetiyor” sözleriyle noktaladı.