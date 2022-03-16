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Magazinİrem Derici'den şaşırtan 'evlilik' çıkışı!
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• 16 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

İrem Derici'den şaşırtan 'evlilik' çıkışı!

İrem Derici, Cem Belevi ile yaz aşkı yaşamış, ocak ayında ilişkiye ikinci bir şans tanımıştı. Derici, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi." şeklinde cevap verdi.

• 16 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1İrem Dericiden şaşırtan evlilik çıkışı
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İrem Derici, Cem Belevi ile yaz aşkı yaşamış, ocak ayında ilişkiye ikinci bir şans tanımıştı. Derici kendisine yöneltilen evlilik sorusuna “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi." şeklinde cevap verdi.

2İrem Dericiden şaşırtan evlilik çıkışı

Derici önceki gün yaptığı açıklamada “Ev ve sahne dışında bir şey yaptığım yok. Cem’le sürekli beraberiz” dedi. 2014-2016 arası radyocu Rıza Esendemir ile evli kalan Derici’ye mayısta 7’nci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan hatırlatıldı.

3İrem Dericiden şaşırtan evlilik çıkışı

Ardından “Sizi ne zaman evlendiriyoruz?” sorusu geldi. Sinirlenen İrem Derici “Evlenmeyeceğim. Seda ablam bizim için de evlendi. Düğün dernekten nefret ediyorum. Sadece sahneye çıkmayı seviyorum, orada para kazanıyorum” dedi.

4İrem Dericiden şaşırtan evlilik çıkışı

Evlenenlere altın takmaktan bıktığını ve artık daha ucuz olan gram altın alacağını söyleyen İrem Derici, Seda Sayan’ın meşhur sözlerinden alıntı yaparak “Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum” dedi.

5ÇOLUK ÇOCUK İSTEMİYORUM

'ÇOLUK ÇOCUK İSTEMİYORUM'

Şarkıcı, açıklamasını “Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım. Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikincisini yapıyor. Ben onlara agu gugu yapıyorum uzaktan, bana yetiyor” sözleriyle noktaladı.

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