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Magazinİrem Derici ve Cem Belevi'den aşk pozu geldi!
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• 20 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:

İrem Derici ve Cem Belevi'den aşk pozu geldi!

35 yaşına girecek şarkıcı İrem Derici, bir süre önce Cem Beleci ile aşk yaşamaya başladı. Erken doğum günü kutlaması düzenleyen çift sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derici, kalp emojisi ile aşk karesini paylaştı.

• 20 Mart 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
1İrem Derici ve Cem Beleviden aşk pozu geldi
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İrem Derici, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

2ÇOK FENA ALDATILDIM

"ÇOK FENA ALDATILDIM"

Bu yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” ifadelerini kullanmıştı.

3İrem Derici ve Cem Beleviden aşk pozu geldi

Cem Belevi, İrem Derici'nin "aldatılma" açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

496 GÜN SONRA BARIŞTILAR

96 GÜN SONRA BARIŞTILAR

Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

5İREM AŞKA GELDİ

İREM AŞKA GELDİ

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Derici, sevgilisi Belevi ile verdiği pozu ilk kez paylaştı. 21 Mart'ta 35 yaşına girecek olan Derici, sevgilisi ile erken doğum günü kutlaması yaptı.

6İrem Derici ve Cem Beleviden aşk pozu geldi

Cem Belevi ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan Derici, fotoğrafın altına "Madem 34'ün son günü. 35 İzmir mi dedik" notunu düştü.

7EVLENMEYECEĞİM ULAN

"EVLENMEYECEĞİM ULAN!"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen İrem Derici, 'ikinci evlilik' ve 'çocuk' sorularına yanıt vermişti. Şarkıcı, "İkinci evliliği yapacak mısınız?" sorusuna 34 yaşındaki ünlü popçu, "Evlenmeyeceğim ulan" diyerek, esprili bir cevap vermişti.

"Köpek gibi çalışıp, prensesler gibi yaşıyorum" diyen ünlü isim, "Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım, gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikinci çocuğu yapıyor. Ben onlara agu cugu yapıyorum uzaktan, yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

8SEVGİLİSİNE GÜL JESTİ

SEVGİLİSİNE GÜL JESTİ!

"Köpek gibi çalışıp, prensesler gibi yaşıyorum" diyen ünlü isim, "Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım, gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikinci çocuğu yapıyor. Ben onlara agu cugu yapıyorum uzaktan, yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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