İrem Derici ve Cem Belevi'den aşk pozu geldi!
35 yaşına girecek şarkıcı İrem Derici, bir süre önce Cem Beleci ile aşk yaşamaya başladı. Erken doğum günü kutlaması düzenleyen çift sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derici, kalp emojisi ile aşk karesini paylaştı.
İrem Derici, yaz aylarında meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı bir açıklama yapmayan ikili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almıştı. İkili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.
96 GÜN SONRA BARIŞTILAR
Ardından Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye, 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, konuyla ilgili; "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor bu işler kısmet barışmış olabiliriz" demişti. Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.
"EVLENMEYECEĞİM ULAN!"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen İrem Derici, 'ikinci evlilik' ve 'çocuk' sorularına yanıt vermişti. Şarkıcı, "İkinci evliliği yapacak mısınız?" sorusuna 34 yaşındaki ünlü popçu, "Evlenmeyeceğim ulan" diyerek, esprili bir cevap vermişti.
"Köpek gibi çalışıp, prensesler gibi yaşıyorum" diyen ünlü isim, "Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım, gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikinci çocuğu yapıyor. Ben onlara agu cugu yapıyorum uzaktan, yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SEVGİLİSİNE GÜL JESTİ!
"Köpek gibi çalışıp, prensesler gibi yaşıyorum" diyen ünlü isim, "Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. 35 yaşındayım, gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Bak Merve (Özbey) ikinci çocuğu yapıyor. Ben onlara agu cugu yapıyorum uzaktan, yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.